Vodafone Down parziale: gli utenti che se la prendono con Tobi

Aggiornamento ore 11:45 – I disservizi sembrano superati in tutta l’area interessata, Vodafone dichiara di aver risolto i problemi tecnici e, effettivamente, le segnalazioni sono crollate

Da ieri sera si registrano centinaia di segnalazioni di disservizio sulla rete Vodafone, sulla quale si appoggia anche l’operatore virtuale Ho Mobile, da parte degli utenti del Nord Italia. Segnalazioni anche dall’Italia centrale, ma in minor numero.

Il problema più frequentemente riscontrato è l’assenza di linea telefonica, non si possono fare le chiamate. In minor numero le segnalazioni relative alla linea Internet 4G e 5G. La maggior parte dei disagi sembrerebbero concentrati nell’area dell’hinterland milanese, dove c’è anche una forte concentrazione di abitanti e quindi di utenti. L’operatore telefonico ha diramato una nota per confermare i problemi tecnici e rassicurare gli utenti che, nel frattempo, hanno iniziato a prendersela con Tobi, il bot che filtra le richieste di assistenza.

Down Vodafone e Ho, le segnalazioni

Se il Sud Italia sembra non aver problemi di alcun tipo con la rete Vodafone/Ho, lo stesso non si può dire per il Centro e il Nord. Ma si tratta di segnalazioni molto localizzate e non diffuse su scala regionale.

Alcuni utenti affermano di non avere alcuna connessione, né voce né dati, molti dicono di riuscire a navigare (seppur molto lentamente) ma di non riuscire a fare chiamate. I primi disservizi sono stati segnalati già ieri in tarda serata, ma il boom di segnalazioni c’è stato oggi in mattinata.

Moltissimi gli utenti che, sui social, criticano la scelta di Vodafone di far filtrare le richieste di assistenza da Tobi, l’assistente virtuale/bot che risponde ai messaggi diretti inviati su Facebook: sembrerebbe proprio che Tobi sia programmato per scansare del tutto le richieste di questo tipo.

Cosa dice Vodafone

In tarda mattinata Vodafone ha risposto agli utenti con una nota in cui spiega: “Siamo a conoscenza di un disservizio temporaneo sulla rete mobile in alcune zone di Milano (Centro e periferia Nord-Ovest) e in alcune aree delle province di Varese e Como. Stiamo lavorando per risolverlo nel minor tempo possibile. Ci scusiamo con i clienti per il disagio“.

Poche settimane fa anche TIM aveva fatto registrare pesanti disservizi a causa di un malfunzionamento alla centrale di Milano. In quel caso, però, il disservizio si allargò in poche ore a tutto il resto d’Italia. Nel caso di Vodafone, invece, fino ad ora non è così.