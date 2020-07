Warrior Nun, il nuovo teen drama disponibile su Netflix

Warrior Nun è la nuova serie prodotta e distribuita da Netflix disponibile a partire dal 2 luglio. Proprio come suggerisce il nome, la trama è incentrata su un gruppo di suore guerriere impegnate a combattere contro un malvagio gruppo di demoni che vogliono controllare la Terra.

Come in molti altri contenuti, anche qui si fa fatica ad inquadrare il genere: si parla infatti di horror soprannaturale e fantasy ma c’è anche tanta azione, senza contare la strizzata d’occhi ad una narrazione molto in voga, ovvero il teen drama. Infatti, la protagonista e le sue compagne sono delle adolescenti che devono riuscire a far combaciare la vita quotidiana con il loro ruolo di guerriere. Insomma, per classificarlo occorrerà guardare i 10 episodi che la compongono. La serie tv è ispirata ai fumetti di Ben Dunn, che vengono sviluppati dal creatore Simon Barry già sceneggiatore di alcuni contenuti horror, come Ghost Wars e Van Helsing.

Warrior Nun: trama

Warrior Nun è incentrato sulla storia di una ragazza chiamata Ava (interpretata dall’attrice Alba Baptista), cresciuta in un orfanotrofio dopo la morte della madre, avvenuta in un incidente stradale dove Ava ha perso l’uso delle gambe. Ava si risveglia in un obitorio con un amuleto incastonato nella schiena. Scopre che ad averglielo inserito e quindi a salvarla sono state le suore dell’Ordine della spada Cruciforme che decidono di riportarla in vita grazie a una sorta di benedizione.

Ava entra quindi nel gruppo delle Warrior Nun, una squadra di suore guerriere che combatte i demoni. La ragazza ha 19 anni e vorrebbe vivere la sua adolescenza, purtroppo diverse cose la ostacolano: non solo i demoni, ma anche una sorta di unione tra paradiso e inferno che vuole soggiogarla.

Warrior Nun: come vederlo in streaming su Netflix

Warrior Nun è già disponibile su Netflix, ed è quindi accessibile a tutti gli abbonati al servizio. Per guardarlo in TV è necessario accedere all’app con le proprie credenziali e avviare il contenuto. La prima stagione può essere guardata anche in italiano. Inoltre, è accessibile anche da altri dispositivi, sempre attraverso la app di Netflix, come smartphone e tablet. Chi invece non vuole scaricare l’app può guardare Warrior Nun su computer accedendo alla piattaforma web del servizio.