We Can Be Heroes arriva a Natale su Netflix: ecco di cosa parla

Il Natale arriva e con lui tante serie tv e pellicole da guardare insieme a tutta la famiglia. Tra queste spicca anche We Can Be Heroes, che fa da eco alla famosa canzone di David Bowie, un lungometraggio adatto a tutti e trasmesso sulla piattaforma di streaming Netflix a partire dal 25 dicembre 2020.

La pellicola è diretta da Robert Rodriguez, che ha recentemente lavorato anche per “Alita: Angelo della Battaglia” e interpretata da un ricco cast, dove spiccano YaYa Gosselin, Priyanka Chopra Jonas, Pedro Pascal e tanti altri. Il titolo è l’ideale per una serata natalizia all’insegna del divertimento e dell’azione. Infatti, racconta le avventure di un piccolo gruppo di supereroi, ovvero i figli dei difensori del Pianeta Terra, alle prese con una possibile invasione aliena. Grazie alla loro tenacia e allo spirito di gruppo riescono a sventare la distruzione del mondo e salvare i propri genitori. Si tratta di un contenuto divertente, ma anche ricco di spunto di riflessione. È una delle uscite più attese di Netflix per il mese di dicembre e si aggiunge al palinsesto delle feste.

Di cosa parla We Can Be Heroes: la trama

Si tratta di un film per ragazzi incentrato sull’azione. È diretto da Robert Rodrgiguez e racconta le avventure di un gruppo di piccoli supereroi alle prese con un’invasione aliena.

Gli alieni rapiscono tutti i supereroi del mondo, che perde così i suoi difensori. Così il Governo decide di reclutare i figli dei paladini della Terra e tenerli al sicuro dentro un rifugio. Nel gruppo c’è anche Missy Moreno, una ragazza dotata di un’intelligenza sopraffina e decisa a dare una mano.

Lei vuole, infatti, salvare suo padre, il Supereroe Marcus Moreno. Così insieme ai suoi compagni scapperà dal rifugio per salvare la Terra dai marziani. Per riuscire in questo intento dovranno anche scappare dalla loro baby sitter, la signora Granada. Grazie ai poteri e allo spirito di collaborazione riusciranno a salvare i propri genitori e sventare l’invasione aliena.

Cast We Can Be Heroes

All’interno del cast troviamo giovani promesse e attori già conosciuti, soprattutto dagli appassionati di serie tv. Ecco gli interpreti principali:

Priyanka Chopra è la signora Granada

Pedro Pascal è Marcus Moreno

YaYa Gosselin è Missy Moreno

Boyd Holbrook

Christian Slater

Taylor Dooley è Lavagirl

Haley Reinhart

Dove guardare We Can Be Heroes in streaming

La pellicola uscirà in streaming su Netflix il giorno di Natale: appuntamento davanti alla smart tv il 25 dicembre 2020 insieme alla famiglia. Si tratta infatti di uno dei tanti titoli in uscita a dicembre 2020 sulla piattaforma di streaming, perfetti per terminare l’anno con divertimento.

Netflix è uno dei servizi più apprezzati dagli appassionati di film, serie tv e altri programmi da guardare online. Infatti, ci si può abbonare con un prezzo davvero competitivo, eventualmente dividendo l’importo tra diversi account, e avere accesso ad un catalogo vasto e in continuo aggiornamento.