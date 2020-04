WhatsApp, aggiornamento in arrivo: cosa cambia sull'iPhone

Dopo una pausa piuttosto lunga, anche la versione beta di WhatsApp per iOS torna ad aggiornarsi. E lo fa con dei piccoli ma significativi cambiamenti. Gli sviluppatori sono impegnati da oramai diversi mesi sulle nuove funzionalità che arriveranno sull’applicazione nei prossimi mesi, a partire dalla possibilità di utilizzare lo stesso account WhatsApp su dispositivi differenti. Un nuovo strumento che richiede molto tempo per lo sviluppo e per i test e che vedrà la luce solo durante l’estate.

Per non lasciare soli gli utenti, i tecnici di WhatsApp si stanno concentrando su piccole migliorie, come quelle presenti nella versione 2.20.50.21 di WhatsApp beta per iOS. Si tratta di due piccole novità che hanno fatto il loro debutto sull’iPhone e che molto presto verranno rilasciate anche nella versione stabile. La prima novità riguarda la nuova interfaccia del menu dei contenuti presente all’interno delle chat, sia quelle singole sia quelle di gruppo. La seconda, invece, non riguarda l’introduzione di un nuovo strumento, ma la cancellazione (momentanea) di uno presentato qualche settimana fa. Si tratta della nuova maschera per condividere più velocemente immagini e video tra i propri contatti: a causa di problemi causati ad altre funzioni dell’app è stata momentaneamente cancellata.

WhatsApp per iPhone: arriva il nuovo menu della chat

Nella versione 2.20.50.21 di WhatsApp beta per iOS fa il suo debutto la nuova interfaccia per il menù dei contenuti. I tecnici hanno deciso di aggiornarla per renderla più carina e simile all’identità visiva dell’app. Sono nuove le icone delle varie funzionalità e leggermente diverso il font utilizzato. Nulla che cambi l’utilizzo di WhatsApp, ma una semplice rinfrescata all’interfaccia utente.

WhatsApp, cancellata la nuova funzione per condividere immagini e video

In un articolo di qualche settimana fa avevamo accennato all’arrivo di una nuova funzione che rendeva più semplice la condivisione di immagini e video all’interno di WhatsApp. Lo strumento ha fatto il proprio debutto sulla versione 2.20.40 di WhatsApp beta per iOS, ma nell’ultimo aggiornamento è stato eliminato. Il motivo è molto semplice: causava problemi a WhatsApp, con l’applicazione che si chiudeva improvvisamente. I tecnici stanno studiando il problema e la funzione tornerà disponibile quando saranno risolti.

Come installare le nuove funzioni di WhatsApp

Le due novità sono presenti nella versione 2.20.50.21 di WhatsApp beta per iOS. Per accedere al programma beta bisogna iscriversi e scaricare l’app ad hoc. Se non si vuole rischiare di perdere tutti i propri dati su WhatsApp, si può aspettare il rilascio anche nella versione “normale” che dovrebbe avvenire nelle prossime settimane.