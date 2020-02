WhatsApp, arriva la modalità scura sull'iPhone: come si attiva

21 Febbraio 2020 - La modalità scura di WhatsApp è arrivata su iOS. Dopo settimane di attesa, finalmente gli sviluppatori hanno rilasciato l’aggiornamento tanto atteso. Rispetto ad Android, il cui rilascio è avvenuto nelle settimane precedenti, c’è voluto un po’ più di tempo per adattare le varie funzioni dell’app al dark mode e alle linee guida imposte da Apple. Per il momento la modalità scura è disponibile solo sulla versione 2.20.30.25 di WhatsApp beta per iOS. L’arrivo sulla versione stabile è atteso per le prossime settimane: prima sono necessari dei test per vedere se sono presenti bug o problemi.

Con l’ultimo aggiornamento per iOS, WhatsApp ha pensato bene anche di rilasciare altre nuove funzioni molto attese. Stiamo parlando della ricerca avanzata (se ne parla da più di un anno) e il supporto all'”Haptic Touch” per attivare velocemente un menu segreto che permette di archiviare una conversazione o di segnarla come già letta. Si tratta di un aggiornamento corposo, come non se ne vedevano da tempo. Ora bisogna avere solo un po’ di pazienza e aspettare che le novità arrivino anche sulla versione ufficiale. Ecco come cambia WhatsApp per iPhone con l’ultimo aggiornamento.

Come attivare la modalità scura di WhatsApp sull’iPhone

Dopo più di un anno di lavoro (la prima notizia sulla modalità notte di WhatsApp è di ottobre 2018), finalmente gli sviluppatori hanno rilasciato il dark mode su WhatsApp per iPhone. C’è voluto molto tempo per sviluppare alla perfezione la funzionalità: i tecnici hanno dovuto aspettare la pubblicazione delle API di iOS 13 per supportare nativamente la modalità scura. In questo modo, WhatsApp rispetta le linee guida dettate da Apple in materia di dark mode e non ci saranno problemi di compatibilità.

Per abilitare il dark mode sull’applicazione non bisogna far altro che attivare il Tema Scuro nelle impostazioni dell’iPhone. Automaticamente cambierà il tema anche all’interno di WhatsApp. Tutte le sezioni e i colori sono stati adattati alla modalità scura: anche gli sticker e gli adesivi si sono convertiti al “lato oscuro della forza”.

Per l’occasione WhatsApp ha anche introdotto la nuova selezione di Wallpaper che possono essere impostati come sfondo per le proprie conversazioni. Anche in questo caso è il tema scuro a farla da padrone.

Le altre novità di WhatsApp per iPhone

Le novità, però, non si fermano qui. In vista del compleanno di WhatsApp, gli sviluppatori hanno pensato bene di rilasciare un aggiornamento corposo. Oltre alla modalità scura, ha fatto il suo debutto anche la “Ricerca Avanzata“, uno strumento di cui si parla da più di un anno, ma che non si era mai visto sull’app. La ricerca avanzata facilita il ritrovamento di immagini, messagi, video, documenti o note audio all’interno delle conversazioni. Uno strumento molto potente e che verrà amato dagli utenti.

Infine, arriva anche il supporto all’Haptic Touch per rendere ancora più immediato l’utilizzo dell’applicazione di messaggistica.

Come ricevere gli ultimi aggiornamenti di WhatsApp

Come specificato all’inizio, l’aggiornamento per il momento è disponibile solo per gli utenti iscritti al programma beta di WhatsApp per iPhone. La modalità scura è presente nella versione 2.20.30.25 di WhatsApp beta per iOS. Bisogna specificare che la dark mode può essere utilizzata solo su iPhone aggiornati a iOS 13.