WhatsApp arrivano i messaggi che si autodistruggono: come funzionano

1 Ottobre 2019 - WhatsApp è al lavoro su una nuova funzionalità che permette di inviare messaggi a tempo che si autodistruggono. La notizia arriva direttamente da WABetaInfo, canale Twitter sempre molto informato sulle novità che riguardano l’applicazione di messaggistica. Su WhatsApp finora è possibile solamente pubblicare gli Stati che si auto-eliminano dopo 24 ore, ma non si tratta dei veri messaggi che si autoeliminano.

La nuova funzionalità è stata avvistata per la prima volta nella versione beta di Android per WhatsApp, la numero 2.19.275. Bisogna specificare che per il momento “i messaggi che si autoeliminano” sono ancora nella fase iniziale dello sviluppo, prima di vedere la funzionalità sulla versione ufficiale dell’app bisognerà aspettare qualche mese, nella speranza che i test diano risultati positivi. Ad esempio, la modalità scura tanto annunciata da WhatsApp è in sviluppo da oramai un paio di mesi e ancora non si conoscono i tempi di rilascio.

I ragazzi di WABetaInfo hanno pubblicato anche delle immagini che illustrano come utilizzare il nuovo sistema. Inizialmente dovrebbe essere disponibile solamente nei gruppi, ma non è escluso che possa arrivare anche nelle conversazioni “one-to-one”. La nuova funzionalità deve essere attivata nelle Impostazioni della chat di gruppo e l’utente può decidere dopo quanto tempo il messaggio deve essere cancellato.

Come funziona i messaggi a tempo

In inglese la nuova funzionalità prende il nome di “Disappearing Messages“. In italiano potrebbe essere tradotto con “Messaggi che scompaiono”. Il tema di fondo resta lo stesso: su WhatsApp arrivano i messaggi a tempo che si cancellano in automatico dalla chat.

Come si utilizza la nuova funzionalità (per il momento disponibile solo nelle chat di gruppo)? Molto semplice. Si entra nelle impostazioni delle chat di gruppo e si preme sull’opzione “Disappearing Messages“. Si aprirà una finestra e si dovrà fare lo switch da “Off” a “On”. A questo punto apparirà una nuova finestra che vi permetterà di scegliere il limite temporale dopo il quale il messaggio verrà cancellato. Si hanno due opzioni: 5 secondi o 1 ora. Attivata la funzionalità, qualsiasi messaggio inviato verrà eliminato dalla chat a seconda dell’opzione temporale scelta.

Quando arrivano i messaggi che si autodistruggono

Come spiegato inizialmente, la funzionalità è ancora in una fase alpha e disponibile solo per alcuni utenti iscritti al programma per beta tester. Finora la nuova funzionalità è stata avvistata nelle versione beta di WhatsApp per Android numero 2.19.275. Non si conoscono i tempi ufficiali di rilascio e nemmeno se arriverà sui dispositivi iOS.

Possiamo, però, affermare con una certa convinzione che la nuova funzionalità potrà essere utilizzata anche nelle chat “one to one” e dagli utenti che hanno un iPhone. Se i test daranno esito positivo, la nuova funzionalità potrebbe diventare disponibile prima della fine del 2019.