WhatsApp cambia nome e la modalità scura è imminente

14 Novembre 2019 - Grandi novità in arrivo per WhatsApp. Nei prossimi giorni la piattaforma di messaggistica di proprietà di Facebook andrà incontro a cambiamenti di grande rilievo, sia nella versione Android sia in quella per iPhone. Si tratta di novità che erano state annunciate già nei mesi passati, a dir la verità, ma finalmente dovrebbero concretizzarsi e arrivare presto nella versione ufficiale dell’app.

Come scoperto dal portale WABetaInfo, WhatsApp per Android sta per cambiare nome, mentre su iPhone è sempre più vicino il momento in cui sarà possibile attivare la modalità notte. Modifiche solo apparentemente secondarie e che, invece, potrebbero avere un forte impatto sul nostro modo d’uso della piattaforma di messaggistica. In entrambi i casi, infatti, verrà modificata l’inerfaccia utente, con inevitabili ricadute sull’esperienza di utilizzo. Ma come sarà il nuovo WhatsApp? Scopriamolo insieme.

WhatsApp cambia nome su Android: la novità

Nei giorni passati, Facebook ha annunciato di aver modificato il proprio logo aziendale, utilizzando un nuovo font in stampatello. L’obiettivo, hanno affermato dalle parti di Menlo Park, è quello di rendere immediatamente riconoscibili i “prodotti aziendali” e comunicare in maniera più diretta la struttura aziendale. Un cambio che ha avuto immediate ripercussioni su WhatsApp.

Nella versione beta di WhatsApp Android (la 2.19.331) è stata aggiunta la scritta “WhatsApp from Facebook” in diverse schermate, inaugurando così una nuova stagione per la piattaforma di messaggistica. Come già detto nelle scorse settimane, infatti, WhatsApp cambia nome, legandosi in maniera indissolubile alla “casa madre”. Una volta che il cambio diverrà definitivo, il nuovo nome verrà visualizzato non solo nelle schermate interne dell’applicazione, ma anche nei vari store di app per Android e iOS.

WhatsApp dark mode su iPhone, quando arriva

Gli stessi leaker di WABetaInfo fanno sapere che l’arrivo della modalità scura su WhatsApp è ormai imminente. Quanto meno su iPhone. In una foto pubblicata sul loro profilo Twitter, infatti, mostrano la foto di WhatsApp per iPhone con modalità scura attivata e accompagnata dalla dicitura “#Soon”. Insomma, se queste indiscrezioni dovessero trovare conferma, la dark mode per la piattaforma di messaggistica dovrebbe arrivare già nei prossimi giorni o, al massimo, nel corso della prossima settimana. Una sorta di regalo di Natale anticipato.