Come cancellare un contatto da WhatsApp

Eliminare un contatto WhatsApp è molto semplice. L’applicazione, infatti, permette di gestire i propri contatti in modo completo. In qualsiasi momento, l’utente ha la possibilità di bloccare un contatto oppure di eliminarlo.

La cancellazione di un contatto da WhatsApp, però, comporta anche la sua rimozione dall’elenco dei contatti della rubrica. Ecco, quindi, come fare per eliminare un contatto WhatsApp su Android e iPhone ed evitare così di vederlo tra le chat attive.

Come visualizzare la lista di contatti WhatsApp

Visualizzare l’elenco completo dei propri contatti WhatsApp è semplicissimo. L’applicazione, infatti, consente l’accesso pressocché immediato alla lista dei contatti, in modo da individuare con semplicità l’utente a cui inviare il messaggio. È possibile, inoltre, anche aggiornare i contatti della rubrica di WhatsApp. Per visualizzare la lista dei contatti di WhatsApp è sufficiente seguire questa procedura:

Su Android

Con uno smartphone Android è possibile accedere subito alla lista di contatti WhatsApp. Basta aprire l’app e premere sull‘icona per inviare un nuovo messaggio posizionata in basso a destra. Immediatamente si avrà accesso all’elenco completo dei contatti. Da questa sezione è anche possibile creare un nuovo gruppo o aggiungere un nuovo contatto, premendo le relative opzioni.

Su iPhone

Anche con iPhone è possibile accedere rapidamente all’elenco dei contatti disponibili su WhatsApp. In questo caso, infatti, basta andare nella scheda Chat e poi scegliere l’icona Nuova chat in modo da accedere all’elenco completo dei contatti disponibili tramite l’applicazione di messaggistica.

Come eliminare contatto da WhatsApp

Per cancellare un contatto da WhatsApp è possibile seguire una procedura molto semplice. La cancellazione, però, porterà all’eliminazione del contatto anche dalla rubrica dello smartphone. Per evitare di ricevere messaggi dal contatto in questione, senza eliminarlo dalla rubrica, bisognerà bloccare il contatto WhatsApp e cancellare la chat.

Ecco, invece, come eliminare un contatto WhatsApp in base al sistema operativo (Android o iOS). Per WhatsApp Desktop e WhatsApp Web, invece, non è necessario eliminare un contatto in quanto queste applicazioni si sincronizzano con l’app per smartphone utilizzata dall’utente come dispositivo principale.

Su Android

Per eliminare un contatto di WhatsApp con il proprio smartphone Android è sufficiente aprire l’app, accedere alla lista dei contatti e poi selezionare il contatto da eliminare premendoci su. A questo punto, una volta aperta la chat con il contatto, bisogna andare sui tre puntini in alto a destra e scegliere Mostra contatto > Visualizza nella rubrica. Selezionando quest’opzione si aprirà l’app utilizzata come rubrica da cui sarà possibile eliminare il contatto desiderato semplicemente premendoci su e scegliendo l’opzione Elimina.

Su iPhone

Anche su iPhone, per eliminare un contatto WhatsApp, basta aprire l’app e poi accedere alla lista dei contatti andando ad individuare quello da eliminare. A questo punto bisogna premere sul nome del contatto e poi scegliere Modifica. Scorrendo fino in fondo alla pagina sarà possibile individuare l’opzione Elimina contatto.

Come eliminare contatto da WhatsApp senza cancellarlo dalla rubrica

Non è possibile eliminare un contatto da WhatsApp senza cancellarlo dalla rubrica. L’applicazione, infatti, sfrutta la sincronizzazione con la rubrica per mantenere sempre aggiornati i contatti dell’utente. C’è, però, un trucco da poter mettere in pratica per raggiungere un obiettivo simile. È possibile, infatti, cancellare la chat con l’utente di cui si vorrebbe eliminare il contatto WhatsApp.

Sia su Android che su iPhone è possibile eliminare la chat semplicemente tenendo premuto su quest’ultima (dall’elenco delle chat attive) e poi scegliendo l’icona del cestino, su Android, e sull’opzione Elimina Chat, su iPhone, per confermare la cancellazione. Per eliminare la chat su PC, invece, basta un clic con tasto destro sulla chat da eliminare per poi scegliere l’opzione Elimina.

Una volta eliminata la chat sarà possibile bloccare il contatto WhatsApp in modo da non ricevere più messaggi e chiamate.

Come eliminare un contatto bloccato da WhatsApp

Eliminare un contatto bloccato in WhatsApp è una procedura rapida. Dall’app, infatti, non è possibile eliminare un contatto senza eliminarlo dalla rubrica del proprio dispositivo. Di conseguenza, eliminare un contatto WhatsApp bloccato è possibile solo eliminando il contatto dalla rubrica del telefono.

Basta accedere all’app utilizzata come rubrica per tutti i propri contatti e individuare il contatto da eliminare. Tenendo premuto sul nome del contatto e poi scegliendo l’opzione Elimina sarà possibile completare l’operazione.

Come cancellare contatto su WhatsApp non presente in rubrica

Cancellare un contatto WhatsApp non presente in rubrica è semplicissimo. In questo caso, infatti, il contatto non è coinvolto dalla sincronizzazione che l’app esegue con l’elenco di contatti della rubrica. Di conseguenza, è sufficiente eliminare la chat con il contatto in questione per completare l’operazione, eliminando definitivamente anche il contatto. Per evitare di ricevere ulteriori messaggi o chiamate, però, sarà necessario bloccare il contatto prima di eliminare la chat.