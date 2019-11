WhatsApp consuma troppa batteria, cosa sta accadendo

8 Novembre 2019 - Nelle ultime ore abbiamo ricevuto molte segnalazioni dai nostri utenti su un problema che sta affliggendo WhatsApp: il consumo della batteria è aumentato notevolmente. Gli unici a essere colpiti da questo apparente bug sono gli smartphone Android. Il tutto sembra essere partito negli ultimi giorni, quando gli sviluppatori hanno rilasciato la versione 2.19.308 che presenta alcune novità interessanti, come lo sblocco dell’app tramite impronta digitale.

Navigando in Rete abbiamo trovato anche alcune testimonianze che non fanno altro che aumentare il sospetto che l’ultima versione dell’applicazione di messaggistica abbia qualche problema che faccia aumentare il consumo di batteria. Su Reddit, social molto utilizzato negli Stati Uniti, e sul forum di OnePlus in molti stanno segnalando questo tipo di problemi. Secondo alcuni commenti, il consumo di batteria da parte di WhatsApp è aumentato anche del 40%, con lo smartphone che si scarica dopo poche ore. A cosa è dovuto questo consumo anomalo di batteria? Nessuno riesce a dare una risposta, ma sicuramente il problema è presente solo nella versione 2.19.308 di WhatsApp.

WhatsApp consuma troppa batteria: cosa sta succedendo

Da alcuni giorni gli utenti segnalano un consumo eccessivo di batteria da parte di WhatsApp, in particolar modo coloro che hanno aggiornato l’app all’ultima versione disponibile. Il problema colpisce gli smartphone con Android 9 Pie o Android 10. Sui forum dedicati al mondo degli smartphone sono in molti a chiedere spiegazioni su quanto sta accadendo, ma per il momento non si trovano risposte convincenti.

A soffrire maggiormente di questo problema sembrerebbero essere gli utenti con uno smartphone OnePlus, tanto che sono state pubblicate diverse segnalazioni sul forum dell’azienda cinese. Il consumo della batteria da parte di WhatsApp sembrerebbe essere aumentato fino al 40%, rendendo impossibile arrivare a fine giornata con lo smartphone ancora carico.

Come risolvere il problema di WhatsApp

Per il momento non ci sono delle soluzioni per far tornare tutto alla normalità. Il problema dovrebbe riguardare esclusivamente la versione 2.19.308 dell’applicazione, l’ultima disponibile per gli smartphone Android. Molto probabilmente è affetta da qualche bug che fa aumentare il consumo di batteria. I colleghi di Android Authority hanno chiesto spiegazioni allo staff dell’app di messaggistica, ma per il momento non hanno ricevuto nessuna risposta.