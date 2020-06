WhatsApp down, non si vede l'ultimo accesso: cosa sta succedendo

“Impossibile aggiornare le impostazioni della privacy. Riprovare più tardi“. Questo il messaggio che molti utenti stanno ricevendo nelle ultime ore quando provano ad accedere alla sezione privacy di WhatsApp. Ma non solo. Si hanno problemi anche con la visualizzazione dell’orario dell’ultimo accesso, se l’utente è online o se sta scrivendo nella chat. Il malfunzionamento sembra essere generalizzato e sta colpendo larga parte degli utenti italiani.

Le prime segnalazioni sono iniziate ad arrivare verso le ore 17:00, ma nell’ultima mezzora sono aumentate notevolmente. Leggendo i commenti degli utenti online, il problema è identico per tutti: impossibilità di vedere l’ultima accesso e di cambiare le impostazioni della privacy. Non si tratta di un vero e proprio down dell’applicazione, dato che è possibile inviare messaggi anche con contenuti multimediali, ma si tratta di un disservizio piuttosto fastidioso e di cui non si conosce la natura. I tecnici sono sicuramente al lavoro e nelle prossime ore ne sapremo di più.

WhatsApp non funziona: non si vede lo stato di una persona

I problemi sembrano essere legati alle funzioni della privacy: non si vede se una persona è online e l’orario dell’ultimo accesso. Abbiamo fatto delle prove in redazione e parlando con un nostro contatto, l’aggiornamento dello stato recita: ultimo accesso alle ore 14:06. Molto probabilmente i problemi sono iniziati a emergere verso le 15:00, ma gli utenti hanno iniziato a riscontrare il problema qualche ora dopo.

Oltre all’orario dell’ultimo accesso, non si riesce nemmeno a cambiare le impostazioni della privacy: sullo schermo dello smartphone appaie il messaggio “Impossibile aggiornare le impostazioni della privacy. Riprovare più tardi”. Per quanto riguarda l’invio e la ricezione dei messaggi, invece, non c’è nessun problema: funziona tutto alla perfezione.

Leggendo i commenti degli utenti su downdetector.it, sito che raccoglie le segnalazioni quando un servizio o un’app non funzionano, sembra che i problemi riguardino anche la configurazione iniziale dell’app. Un utente ha disinstallato e re-installato l’applicazione, ma al momento non riesce a completare il processo. Continueremo a monitorare la situazione e vi terremo aggiornati.