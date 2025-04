Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Gli esperti di cyber security hanno segnato una nuova e pericolosissima truffa sta colpendo gli utenti WhatsApp in tutto il mondo, che prende il nome di “WhatsApp Image Scam“. La frode in questione è tanto semplice quanto efficace, e sfruttando l’invio di immagini apparentemente innocue è in grado di infettare i dispositivi e sottrarre dati sensibili, concentrandosi nello specifico su quelli bancari.​

Cos’è la WhatsApp Image Scam

La prima grande differenza con le tradizionali truffe che richiedono di cliccare su link sospetti, sta nel fatto che con questo sistema gli hacker non devono fare altro che inviare un’immagine contenente un malware, abilmente nascosto al suo interno.

Una volta che l’utente scarica o apre l’immagine, il file malevolo si attiva in automatico, permettendo ai criminali informatici di accedere a qualsiasi informazione personale, puntando principalmente alle credenziali bancarie. Nel caso degli attacchi più elaborati è possibile, addirittura, prendere il controllo completo del dispositivo da remoto e utilizzarlo come meglio si crede. ​

Per prima cosa, gli utenti ricevono un messaggio WhatsApp da un numero sconosciuto, contenente una foto con la richiesta di identificare una persona. I più accorti, non conoscendo il contatto in questione, tendono a ignorare il messaggio e, in quel caso, gli hacker incalzano per il download inventando storie fantasiose su persone scomparse e varie richieste di aiuto.

Quando il malcapitato cede alle richieste e decide di scaricare e aprire l’immagine, in pochi secondo il suo smartphone viene compromesso, garantendo ai malintenzionati digitali l’accesso a tutto ciò che c’è al suo interno.

Questo malware agisce in modo silenzioso e, di solito, le persone si accorgono di essere state vittima di una frode solo quando è troppo tardi e i loro conti in banca sono stati già svuotati. Naturalmente, non serve a nulla cancellare l’immagine incriminante perché quella rappresenta solo “il vettore del contagio” e il codice malevolo viene eseguito non appena viene scaricata.

Come proteggersi dalla WhatsApp Image Scam

Al momento, la WhatsApp Image Scam ha ancora una diffusione limitata in Italia e le segnalazioni sono ancora poche ma, vista la crescita di attacchi simili in tutto il mondo è bene iniziare a prendere confidenza con questa nuova minaccia che, presto o tardi, arriverà anche nel nostro paese.

I consigli degli esperti per proteggersi da questa truffa sono pochi e semplici: il primo è sicuramente quello di disattivare il download automatico dei media. Per farlo basta andare nelle impostazioni di WhatsApp e, nella scheda Media, disabilitare l’opzione in questione.​

Poi è sempre sconsigliabile aprire file ricevuti da numeri sconosciuti, evitando di scaricare o visualizzare contenuti multimediali provenienti da contatti che non sono in rubrica.​

Trattandosi di una minaccia ancora poco diffusa, infine, è consigliabile informare amici e familiari della cosa, invitandoli a seguire le indicazioni di cui sopra.