WhatsApp in incognito: si può fare davvero?

Inutile negarlo: WhatsApp è ormai talmente dentro la nostra quotidianità che è difficile immaginare di farne a meno: la usiamo sempre, in continuazione, tutti i giorni per comunicare con almeno uno degli oltre 2 miliardi di utenti della piattaforma. Ma è anche inutile negare che la stessa WhatsApp è diventata, troppe volte, uno strumento pericoloso.

Pericoloso perché, indirettamente, può essere utilizzato per fare del male alle persone. Ad esempio per fare stalking, grazie alle informazioni sull’orario dell’ultimo accesso e sullo stato online/offline di un utente. In parole molto semplici: uno stalker può controllare in tempo reale quanto spesso la sua vittima usa WhatsApp per chattare con uno o più contatti e se lo sta facendo in questo preciso momento. In situazioni delicate come quelle che vedono un partner ossessivo o, peggio ancora, violento e una situazione di stalking in atto, WhatsApp può così diventare lo strumento ideale del carnefice nei confronti della vittima. Per questo WhatsApp sta correndo ai ripari con la cosiddetta "modalità incognito".

Cosa vuol dire WhatsApp in incognito

La definizione "in incognito" non è di WhatsApp: è presa dai browser per navigare sul Web, che hanno questa modalità per permettere agli utenti di andare su Internet senza essere tracciati dai siti e dai circuiti pubblicitari.

Su WhatsApp lo scopo della modalità incognito è identico: poter usare l’app in tranquillità, senza che altri possano sapere che lo stiamo facendo, o che lo abbiamo fatto recentemente.

E’ chiaro, quindi, che la modalità incognito di WhatsApp consiste nel nascondere l’ultima volta che abbiamo usato l’app e il nostro stato online/offline.

Ultimo accesso WhatsApp

Già oggi è già possibile nascondere il nostro ultimo accesso a WhatsApp, andando su Impostazioni > Account > Privacy > Ultimo accesso. Qui possiamo scegliere "Chi può vedere il mio ultimo accesso". Le opzioni sono:

Tutti

I miei contatti

I miei contatti eccetto…

Nessuno

Se non abbiamo problemi a far sapere quanto usiamo WhatsApp possiamo scegliere "Tutti", se amiamo molto la privacy "Nessuno" e se abbiamo una persona specifica che non lo deve sapere possiamo scegliere ad uno ad uno chi non può vederlo.

Nascondere lo stato online su WhatsApp

Diversa, almeno al momento, è la situazione dello stato online/offline su WhatsApp: non è ancora possibile nasconderlo. Ma non dovrebbe mancare molto, visto che il noto sito WabetaInfo ha pubblicato uno screenshot in cui si vede la stessa pagina delle opzioni già menzionata con due opzioni in più tra le quali scegliere.

Si tratta di quelle della nuova sezione "Chi può vedere quando sono online" e la scelta è tra:

Tutti

Come Ultimo accesso

Nel secondo caso, in pratica, la stessa impostazione scelta in "Chi può vedere il mio ultimo accesso" viene applicata anche in "Chi può vedere quando sono online".

Quindi se avremo scelto, in entrambi i casi, "Nessuno", di fatto staremo usando WhatsApp in incognito, perché nessuno potrà sapere che siamo online, né che abbiamo usato l’app tot tempo fa. Selezionando i contatti ad uno ad uno, invece, avremo una sorta di modalità in incognito "selettiva": quelle persone non potranno sapere nulla di noi, le altre sì.

Modalità incognito WhatsApp: quando arriva

Ma veniamo al dunque: quando arriva la vera modalità incognito su WhatsApp? Molto probabilmente presto, perché ormai WabetaInfo è diventato una sorta di voce semi-ufficiale di WhatsApp e spessissimo, quando preannuncia una novità, poco dopo la novità arriva.

La modalità incognito, d’altronde, è tra le funzioni più richieste dagli utenti e ormai da parecchio tempo. Ultimamente la piattaforma di messaggistica del gruppo Meta ha accelerato in modo vistoso sullo sviluppo di nuove funzioni, quindi possiamo sperare in un arrivo della modalità incognito entro un tempo breve.