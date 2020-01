WhatsApp, modalità scura disponibile a breve: le ultime novità

16 Gennaio 2020 - Continuano spediti i lavori da parte dei tecnici di WhatsApp per rilasciare la modalità scura nel più breve tempo possibile. Sono oramai almeno un paio di mesi che continuiamo a parlare della dark mode su WhatsApp, ma ancora non si riesce a vederne la luce. E il motivo è abbastanza semplice: il lavoro da fare per allineare tutte le sezioni e funzioni di WhatsApp alla dark mode è stato tanto. Come tanti sono stati i bug riscontrati che entravano in conflitto con parti fondamentali dell’app.

Dagli ultimi aggiornamenti disponibili, però, sembra che la modalità scura sia oramai pronta a debuttare. A dirlo sono come al solito i ragazzi di WaBetaInfo, sempre molto informati sulle ultime novità riguardanti l’applicazione di messaggistica. Nell’ultima versione beta di WhatsApp per Android è stata aggiunta un’ulteriore modifica alla chat per renderla compatibile con la modalità scura: il messaggio che avvisa gli utenti che la conversazione è protetta dalla crittografia end-to-end è evidenziato in giallo, per dargli maggior risalto rispetto al resto dei messaggi.

Ricordiamo, infatti, che con la dark mode i colori tipici di WhatsApp verranno stravolti: il giallino tipico dello sfondo verrà cambiato con un nero-blu, mentre il testo dei messaggi sarà bianco, il tutto per facilitare l’utilizzo dell’app nelle ore serali.

Perché la modalità scura non è disponibile su WhatsApp

Le prime notizie della dark mode su WhatsApp sono datate primavera 2019. Sono passati più di 7 mesi e la funzionalità non è ancora disponibile, né su Android né su iOS. Per quale motivo? La spiegazione arriva sempre da WaBetaInfo su Twitter. I tecnici di WhatsApp hanno dovuto aspettare l’uscita delle API ufficiali di Android 10 e di iOS 13 in modo da sviluppare una modalità scura che seguisse le linee guida dei due sistemi operativi.

Per l’iPhone i tecnici hanno adottato le API ufficiali di iOS 13 in materia di modalità scura e grazie a questo sono riusciti ad adattare tutte le sezioni alla nuova funzionalità. Ora si stanno concentrando sulle versioni precedenti di iOS, in modo da rendere disponibile la dark mode a tutti gli utenti.

WhatsApp, quando arriva la modalità scura

Non c’è una data precisa, ma non dovrebbe mancare molto al rilascio della modalità notte su WhatsApp. Quando la fase di sviluppo terminerà, la modalità scura verrà rilasciata prima sulla versione beta dell’applicazione e se tutto andrà per il meglio arriverà in seguito anche sulla versione ufficiale.