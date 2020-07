WhatsApp, problemi con la riproduzione dei video: cosa succede

Se negli ultimi giorni state avendo dei problemi con la riproduzione dei video di YouTube su WhatsApp non dovete preoccuparvi, non siete gli unici. A dirlo sono i ragazzi di WaBetaInfo che hanno pubblicato un post sul loro account Twitter. In realtà il problema non riguarda proprio la riproduzione dei video di YouTube, ma la funzione PiP, ossia Picture-in-picture che permette di vedere un video in un piccolo riquadro mentre di continua a chattare su WhatsApp.

Si tratta di una funzione abbastanza recente e che è stata integrata su WhatsApp da poco. Probabilmente in pochi se ne sono accorti del suo arrivo, ma si tratta di uno strumento piuttosto utile e che permette di fare due cose contemporaneamente: da un lato vedere il video di YouTube, dall’altro commentarlo in diretta insieme ai propri amici. Quale è il problema? Cosa sta succedendo in questi giorni? Molto semplicemente la modalità PiP non funziona e non fa partire il video.

Perché non si vedono i video di YouTube su WhatsApp

L’allarme è stato lanciato dai ragazzi di WaBetaInfo con un post sull’account Twitter e hanno ricevuto decine di commenti di conferma. Chi prova ad aprire in modalità PiP un video di YouTube ricevuto su WhatsApp non riesce a vederlo. Il problema non riguarda solamente un particolare tipo di smartphone o una particolare versione di YouTube, ma tutti gli utenti di WhatsApp, su qualsiasi piattaforma o versione. La modalità PiP non funziona né sull’iPhone, né su Android e neanche su WhatsApp Web.

Secondo WaBetaInfo e anche leggendo i commenti degli altri utenti, il problema sembra scaturire da alcuni cambiamenti alle API di YouTube che non fanno apparire il video in modalità PiP. Per risolverlo, quindi, non bisogna far altro che aspettare un qualche aggiornamento rilasciato da WhatsApp o da YouTube. Vedremo nelle prossime settimane come evolverà la situazione.