Finalmente WhatsApp sugli smartwatch: ecco quali

WhatsApp è finalmente disponibile sugli smartwatch con Wear OS 3 e versioni successive. Dopo le indiscrezioni trapelate nel corso del precedente Google I/O, poche ore fa Meta (la società di Mark Zuckerberg proprietaria, tra le altre cose, anche di WhatsApp) ha confermato che l’app è finalmente scaricabile anche sugli orologi smart con sistema operativo di Google, consentendo agli utenti di gestire le proprie conversazioni anche senza passare prima dallo smartphone, come accaduto fino a questo momento.

Con l’ufficializzazione di WhatsApp, di fatto Wear OS si apre alle applicazioni di terze parti con la possibilità di espandere ulteriormente le potenzialità di questi orologi intelligenti con una serie di funzioni sempre più avanzate, pensate per rendere tali dispositivi davvero indispensabili per gli utenti. Tra le novità in arrivo, infatti, ci sarà anche Spotify che dovrebbe essere disponibile a breve.

WhatsApp su Wear OS: dispositivi compatibili

Come appena detto per utilizzare questa nuova versione di WhatsApp bisognerà essere in possesso di uno smartwatch compatibile con Wear OS 3, Wear OS 3.5 o con la versione successiva che dovrebbe arrivare con insieme al nuovo Samsung Galaxy Watch 6, che sarà ufficializzato durante l’evento Samsung Galaxy Unpacked della settimana prossima.

Inoltre, tutti gli smartwatch con connettività LTE, potranno utilizzare WhatsApp anche senza smartphone, una soluzione più che interessante per interagire con l’applicazione di messaggistica in qualsiasi momento, anche quando gli utenti potrebbero non avere il proprio telefono sotto mano. Chiaramente in tal caso sarà più comodo mandare e ricevere messaggi vocali, piuttosto che testuali.

La nuova app è già pronta per essere installata su tutti gli smartwatch compatibili e per scaricarla non serve fare altro che andare sul Google Play Store presente sull’orologio intelligente ed effettuare il download, esattamente come si farebbe con la versione per smartphone. Una volta conclusa l’installazione e tutte le configurazioni del caso (in particolare l’aggiunta dello smartwatch a WhatsApp multidispositivo), si potrà utilizzare l’app come al solito.

Tra i primi dispositivi con una versione di Wear OS compatibile ci sono i Pixel Watch di Google, Galaxy Watch 4 e 5 di casa Samsung e i TicWatch Pro 5 di Mobvoi.

Come funziona WhatsApp su Wear OS

Questa versione dell’applicazione rispecchierà in tutto e per tutto le funzionalità di quella ufficiale per smartphone: non stiamo parlando, infatti, delle semplici notifiche in arrivo, alle quali è possibile rispondere con messaggi preimpostati. Gli utenti potranno, anzitutto, vedere le notifiche in arrivo e visualizzare tutte le conversazioni già presenti sul proprio account.

Poi sarà possibile iniziare nuove conversazioni con i propri contatti e, naturalmente, ricevere chiamate vocali a cui rispondere direttamente dallo smartwatch utilizzando il microfono e lo speaker incorporati o tramite auricolari wireless. Ovviamente sarà anche possibile utilizzare i celebri messaggi vocali, inviare le emoji, scrivere un testo di risposta a un messaggio e, cosa molto interessante, utilizzare delle risposte rapide preimpostate dallo smartwatch.

Chiaramente, nonostante le molte affinità con la versione classica di WhatsApp, bisogna considerare tutti i limiti del caso dettati dalle ridotte dimensioni del display di un device del genere che potrebbero rendere complicato l’utilizzo dell’applicazione, soprattutto per chi ha le dita piuttosto grandi. Anche se, ad onor del vero, è possibile pronunciare a voce alta il messaggio in modo che venga trascritto dal software di riconoscimento vocale, una funzione non certo ideale per la privacy ma comunque efficace per risolvere il problema.