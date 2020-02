Windows 10, arriva l'aggiornamento che risolve tutti i problemi

29 Febbraio 2020 - Microsoft mette finalmente una toppa ai guai che aveva creato da sola, mettendo altre toppe in precedenza. Non è uno scioglilingua ma la descrizione sintetica del KB4535996, aggiornamento per Windows 10 rilasciato il 27 febbraio 2020 da Microsoft per correggere gli errori causati da precedenti update del sistema operativo e di Internet Explorer.

Il famigerato errore della casella di ricerca, che non dava alcun risultato, dovrebbe essere adesso risolto su tutti i PC aggiornati. Stessa cosa dovrebbe valere per l’errore che impedisce di inviare documenti alla stampante dopo l’aggiornamento ADV200001 di Internet Explorer. Il condizionale è naturalmente d’obbligo, perché dobbiamo aspettare qualche giorno per sapere se gli errori sono stati effettivamente corretti e se, per caso, non ne siano spuntati altri a causa dell’update KB4535996. Chiunque abbia riscontrato uno degli errori corretti con questo update, comunque, farebbe bene a installarlo e vedere che succede.

KB4535996: tutti gli errori risolti

Oltre a quelli relativi alla ricerca e alla stampante, il KB4535996 dovrebbe risolvere una lista molto lunga di altri errori riscontrati nelle ultime settimane dagli utenti. Si tratta, in ogni caso, di un update che non ha a che fare con la sicurezza ma solo con questioni “qualitative” e, per questo, è facoltativo. In totale gli errori corretti con questo update sono ben 50: dall’attivazione non richiesta del riconoscimento vocale in ambienti molto rumorosi, al consumo anomalo di batteria per i portatili in stand by, da diversi problemi alla cache del disco a quelli di Desktop remoto. Molti di questi problemi, in realtà, erano stati già risolti da precedenti aggiornamenti ma adesso le rispettive soluzioni sono state impacchettate in un unico update, nella speranza che tutto funzioni a dovere.

Come installare il KB4535996

Per installare l’aggiornamento KB4535996 è necessario aprire Windows Update: il KB4535996 sarà proposto come aggiornamento facoltativo. Dopo il download dell’aggiornamento, che potrebbe richiedere abbastanza tempo, i file verranno installati nel sistema operativo e ci verrà chiesto almeno un riavvio. Al termine della procedura, se tutto andrà bene, ci dovremmo trovare con un PC che non ha più alcun problema. Sarà così?