Windows 10, arriva l'aggiornamento di novembre: le novità

14 Novembre 2019 - E’ adesso disponibile per tutti l’aggiornamento di Windows 10 alla versione 1909, cioè il November Update 2019, detto anche 19H2. Si tratta del secondo e ultimo update maggiore di quest’anno, il prossimo sarà il 20H1 ed è previsto in arrivo per la primavera del 2020.

Nonostante sia un update maggiore, in realtà le novità sono minori: nessuna di esse riguarda il core del sistema operativo, che resta identico a quello già installato con il May Update (e, infatti, se avete già installato questo update l’aggiornamento al November Update sarà molto più rapido). I principali cambiamenti riguardano alcuni aspetti dell’interfaccia utente e ad alcune nuove funzionalità che migliorano l’usabilità quotidiana del sistema operativo. Al momento non sono stati segnalati errori o bug derivanti dall’installazione di questo aggiornamento, ma è anche vero che le installazioni già effettuate sono ancora poche: tra qualche giorno potrebbero arrivare le prime segnalazioni.

November Update: le novità

Come dicevamo, il core e le componenti principali di Windows 10 non vengono toccate dall’aggiornamento. Il 19H2, in pratica, è quello che una volta sarebbe stato definito un “service pack” e non dobbiamo quindi aspettarci grandi miglioramenti nelle prestazioni, anche se Microsoft parla di una migliore gestione delle risorse delle CPU multicore, abbinata ad un minore consumo di energia su certi processori.

Con il November Update di Windows 10 abbiamo più controllo sulle notifiche e possiamo creare eventi direttamente dal calendario nella taskbar. Migliorata anche la ricerca in Esplora Risorse: adesso possiamo cercare contemporaneamente sia sui dischi locali che nei nostri spazi di storage in cloud. Infine, gli assistenti digitali di terze parti (cioè quelli diversi da Cortana) possono ora attivare i comandi vocali nella schermata di blocco.

Windows 10 November Update: come installarlo

Per scaricare e installare l’aggiornamento 19H2 di Windows 10 basta cercare nella barra di ricerca “Windows Update” e premere invio o cliccare sul primo suggerimento. Si avvierà l’utility di sistema che gestisce gli aggiornamenti, che vi dirà che è disponibile il November Update. A questo punto potremo scaricarlo e installarlo o, se preferiamo, programmare l’installazione ad una data e un orario precisi. Se Windows rileva eventuali problemi di compatibilità tra la nostra configurazione hardware e il November Update, ci impedirà di scaricarlo fino a quando tali incompatibilità non verranno risolte.