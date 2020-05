Windows 10, problemi con la Modalità Gioco: cosa succede

Sono in pochi a conoscerla, ma esiste dal 2017: è la “Modalità Gioco” (Game Mode) ed è una funzionalità introdotta da Microsoft in Windows 10 a partire dal Creator Update per aumentare le prestazioni dei computer durante i videogiochi, disattivando temporaneamente molti servizi in background per concentrare le risorse disponibili (RAM, CPU e disco rigido) sull’esecuzione del gioco. Ma, a quanto pare, negli ultimi tempi invece che aumentare le prestazioni questa funzionalità le diminuisce.

Molti videogiocatori incalliti, infatti, se ne stanno lamentando su Reddit: con il Game Mode attivato alcuni giochi molto famosi, come Call of Duty: Warzone e League of Legends non solo hanno un framerate inferiore ma a volte si bloccano del tutto. Tanto che la maggior parte di loro ha deciso di disattivare la Modalità Gioco per tornare a poter giocare con prestazioni accettabili. Inizialmente alcuni utenti avevano ipotizzato che i problemi derivassero dall’ultima versione dei driver delle schede video AMD Radeon, ma poi si è visto che anche con le schede Nvidia si verificavano gli stessi inconvenienti. Microsoft al momento non si è pronunciata in merito.

Game Mode: quali schede video hanno problemi

Le prime segnalazioni di problemi con la Modalità Gioco di Windows 10 attiva provenivano da utenti con schede video AMD Radeon RX 5700 XT, RX 570, RX 480 e R9 290. Poi sono arrivate segnalazioni anche da utenti con schede Nvidia Geforce GTX 980 e Geforce GTX 1080 Ti. Si tratta di schede grafiche di livello medio, alto e altissimo (la Geforce GTX 1080 Ti, ad esempio, costa più di 400 euro) e questo fa anche capire perché gli utenti siano infuriati.

Game Mode: come disattivarlo

La soluzione scelta da molti gamer, in attesa che Microsoft si pronunci in merito ai rallentamenti dovuti dal suo Game Mode, è stata quella di disattivare del tutto la Modalità Gioco. Anche perché, a dirla tutta, sono veramente in pochi ad aver riscontrato migliori prestazioni con il Game Mode On e YouTube è pieno di video in cui si comparano le prestazioni dei videogiochi con questa modalità attiva e non attiva. E, nella maggior parte dei casi, le performance sono identiche. Per disattivare la Modalità Gioco basta andare su Impostazioni > Giochi e fare click su “Modalità gioco” nella colonna a sinistra, per poi disattivarla nella schermata a destra.