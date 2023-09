Withings ScanWatch 2 e Light ufficiali: caratteristiche e prezzi

Fonte foto: Withings

A oltre tre anni dalla prima versione arriva il nuovo smartwatch Withings ScanWatch 2, affiancato quest’anno dalla nuova versione “Light“. In entrambi i casi siamo di fronte a smartwatch di tipo “ibrido“, cioè in pratica ad orologi analogici tradizionali con, in aggiunta, una parte smart digitale.

Il vantaggio di questa soluzione è certamente l’eleganza, pari a quella di un dispositivo tradizionale, ma si fa apprezzare anche l’elevata autonomia derivante dalla presenza di poca elettronica e di uno schermo digitale molto piccolo.

Withings ScanWatch 2: caratteristiche e prezzo

Withings ScanWatch 2 è un orologio con cassa in acciaio da 38 o 43 millimetri, con un peso che varia di conseguenza tra 34 e 52 grammi.

All’interno del quadrante analogico è inserito un piccolo schermo OLED da 0,63 pollici in scala di grigi, dal quale l’utente può visualizzare i parametri rilevati dal sensore TempTech24/7, come la temperatura basale, il battito cardiaco (con ECG a richiesta e segnalazione di aritmia) e la percentuale di ossigeno nel sangue.

L’orologio può monitorare anche l’attività fisica, anche in acqua visto che è impermeabile fino ad una pressione di 5 atmosfere. I dati rilevati vengono inviati all’app di gestione sul telefono, collegato tramite Bluetooth Low Energy, e sono condivisibili con Apple Health, Google Health Connect e Google Fit.

L’autonomia dichiarata è di 30 giorni di utilizzo standard, con una ricarica completa in 2 ore tramite il connettore USB-C incluso.

Withings ScanWatch 2 è in vendita nelle versioni 42 mm in color acciaio con fondo nero, 38 mm in acciaio con fondo bianco, 38 mm in acciaio e fondo nero e 38 mm in color oro rosa e fondo bianco. Tutti i modelli hanno lo stesso prezzo: 349,95 euro.

Withings ScanWatch Light: caratteristiche e prezzo

Withings ScanWatch Light è uno smartwatch ibrido ancor più essenziale, perché manca il sensore di temperatura, quello della Sp02 e la possibilità di fare l’elettrocardiogramma a richiesta. E’ disponibile solo con cassa da 37 millimetri in acciaio.

Resta la possibilità di monitorare le attività sportive e la resistenza all’acqua fino a 5 atmosfere di pressione. Resta anche l’autonomia di 30 giorni grazie al solito schermo da 0,63 pollici incastonato nel quadrante analogico.

Withings ScanWatch Light è disponibile con cassa color oro rosa e fondo bianco, con cassa acciaio e fondo bianco e con cassa acciaio e fondo nero. Il prezzo è sempre pari a 249,95 euro.