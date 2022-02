Xiaomi, il prezzo dello smartphone lowcost continua a scendere: minimo storico

Torna in offerta su Amazon uno degli smartphone più richiesti e acquistati degli ultimi mesi. Stiamo parlando dello Xiaomi 11 Lite 5G NE, considerato dagli esperti uno dei migliori smartphone lowcost usciti nel 2021. Il dispositivo incarna alla perfezione la filosofia dell’azienda cinese: grande qualità, ottime performance e un prezzo decisamente inferiore alla concorrenza. Oggi troviamo lo Xiaomi 11 Lite 5G NE in offerta su Amazon a un prezzo di 299,90€, il 25% in meno rispetto a quello di listino. Per lo smartphone si tratta anche del minimo storico, pareggiando il prezzo visto durante il Black Friday dello scorso anno.

Trovare smartphone con queste caratteristiche sotto i 300€ è davvero complicato. Lo Xiaomi 11 Lite 5G NE ha tutto per essere uno dei migliori smartphone lowcost disponibili in questo momento sul mercato: un display fluido, un ottimo processore che garantisce prestazioni elevate, una tripla fotocamera posteriore e anche una batteria con ricarica rapida. E in più ha dimensioni tutto sommato compatte ed è molto leggero, caratteristica da non sottovalutare in un momento storico in cui gli smartphone sono diventati piuttosto pesanti. Bisogna, però, essere veloci nell’approfittare dell’offerta: scade tra pochissimi giorni e il tempo sta per terminare, quindi bisogna essere molto veloci.

Se vuoi restare aggiornato con le migliori offerte del giorno, ti consigliamo di iscriverti gratuitamente al “Canale offerte tecnologia" che abbiamo aperto su Telegram: per farlo basta cliccare qui.

Xiaomi 11 Lite 5G NE: la scheda tecnica

Già dallo schermo si intuisce che abbiamo a che fare con uno smartphone di ottima qualità e di una fascia di mercato superiore rispetto al prezzo a cui è venduto. Lo Xiaomi 11 Lite 5G NE ha un display da 6,55" con refresh rate a 90Hz che rende più fluido l’utilizzo dei videogame e delle app social. La frequenza di aggiornamento si adatta automaticamente alla tipologia di contenuto (è più bassa per i video e per contenuti simili) in modo da risparmiare anche la batteria. Lo schermo si prende cura anche dei nostri occhi e offre delle funzionalità ad hoc, come la modalità di lettura 3.0, per non farli affaticare.

Sotto la scocca trova posto il potente chipset Snapdragon 778G con a supporto 6GB di RAM e 128GB di memoria interna. Il processore integra anche il modem per la connessione 5G. Il comparto fotografico è composto da una fotocamera principale da 64MP, accompagnata da un sensore grandangolare da 8MP e da una fotocamera macro da 5 Megapixel. Nell’app fotocamera ci sono delle modalità ad hoc per registrare video da caricare immediatamente sui social senza passare dalla post-produzione. La modalità notturna permette di scattare foto luminose anche in situazioni con poca luce.

La batteria è da 4250mAh e si arriva a fine giornata senza troppi problemi. C’è anche il supporto alla ricarica rapida da 33W che permette di avere il 100% di autonomia in poco più di un’ora. Lo smartphone è piuttosto leggero (poco più di 160 grammi) e anche molto sottile. Il lettore per le impronte digitali è posizionato di lato.

Xiaomi 11 Lite 5G NE in offerta: prezzo e sconto

Una delle migliori offerte del giorno per uno smartphone su Amazon. Oggi troviamo lo Xiaomi 11 Lite 5G NE in offerta a 299,90€, con uno sconto di ben il 25% sul prezzo consigliato. Acquistandolo adesso si va a risparmiare 100€ e c’è anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero: 5 rate da 59,98€ al mese. L’offerta, però, scade tra pochissimi giorni, quindi bisogna essere veloci nell’approfittarne. Lo smartphone viene venduto e spedito da Amazon e la consegna è prevista nel giro di pochi giorni. Per il reso ci sono i classici quattordici giorni di tempo.

Lo Xiaomi 11 Lite 5G NE è disponibile in tre diverse colorazioni: nero, blu e bianco

Xiaomi 11 Lite 5G NE – nero

Xiaomi 11 Lite 5G NE – blu

Xiaomi 11 Lite 5G NE – bianco