Xiaomi 11T Pro avrà la ricarica velocissima, la conferma in un tweet

È sempre stata parecchio interessante la serie “Mi T" di Xiaomi – che adesso è semplicemente “T" da quando l’azienda ha deciso di fare a meno del suffisso Mi. E lo sarà presumibilmente anche la serie Xiaomi 11T, il cui debutto è questione di pochi giorni, se non altro perché si fatica a trovare un dispositivo dell’azienda che non abbia un elevato rapporto qualità prezzo.

Hanno aperto le danze Xiaomi Mi 9T e 9T Pro a metà 2019, soprattutto il primo che in virtù di ottime specifiche in rapporto al prezzo è stato uno dei dispositivi Xiaomi più apprezzati della gamma. Il successo ha convinto Xiaomi a ritentarci l’anno successivo con la gamma Mi 10T, posizionata leggermente più in alto della precedente sul piano delle specifiche tecniche e per questo arrivata con una variante “Lite“, cioè con specifiche e prezzo più leggeri. Quest’anno è quasi giunto il turno di Xiaomi 11T e 11T Pro, che secondo le indiscrezioni manterranno il profilo più elevato inaugurato l’anno scorso, in particolar modo la variante Pro di cui sorprende una caratteristica in particolare.

Xiaomi 11T Pro, c’è una ricarica iper-veloce

Caratteristica tecnica che è stata peraltro annunciata dalla stessa Xiaomi nelle scorse ore, attraverso l’account Twitter globale. Due conferme con un solo tweet: la prima, che Xiaomi 11T Pro – e di conseguenza 11T – si mostrerà ai mercati globali durante l’evento di mercoledì 15 settembre (alle 14 italiane); la seconda, che la ricarica velocissima HyperCharge da 120 watt farà parte del bagaglio tecnico di Xiaomi 11T Pro.

Appena due giorni fa un’indiscrezione informava di quanto fossero concrete le possibilità che durante l’evento del 15 settembre potesse venir fuori proprio la gamma Xiaomi 11T, e alla luce del tweet dell’azienda cinese emerge come la voce fosse accurata: Xiaomi 11T e 11T Pro verranno presentati al mondo esattamente tra una settimana.

Xiaomi 11T e 11T Pro dei “top" low cost?

Peraltro con una bella chicca, ossia la ricarica velocissima HyperCharge da 120 watt che Xiaomi ha riservato finora ad un solo modello, quel Mix 4 che integra il meglio della tecnologia che Xiaomi riesce a mettere in campo ad oggi. Questo può essere un indizio su Xiaomi 11T Pro: il fatto che quest’ultimo condivida una caratteristica di altissimo profilo con Xiaomi Mix 4, il prodotto più innovativo attualmente in gamma, lascia immaginare che l’azienda abbia intenzione di offrire un prodotto molto ben messo sul piano tecnico.

E se è improbabile che l’intero bagaglio tecnico di 11T Pro possa avere molti elementi comuni a quello di Mix 4, se non altro perché significherebbe avvicinarne anche i prezzi e la serie T di Xiaomi non è mai stata particolarmente costosa, è invece probabile che i progettisti abbiano approcciato l’ennesima generazione con la “T" come una versione “Lite" di Xiaomi Mix 4, quindi con qualche picco (come la HyperCharge da 120 watt) inserito in un prospetto tecnico di livello alto ma non altissimo per tenere il prezzo sotto controllo.

Bisogna aspettare ormai poco per conoscere la verità su Xiaomi 11T e 11T Pro, ma è possibile che Xiaomi sveli qualche altra specifica dei due prima del lancio in modo da tenere alta l’attenzione degli appassionati.