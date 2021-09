Xiaomi 11T Pro è il top di gamma con ricarica Hyper

Xiaomi l’ha fatto di nuovo: ha presentato l’ennesimo top di gamma 2021, lo Xiaomi 11T Pro, ancora una volta con processore Qualcomm Snapdragon 888 e una scheda tecnica di altissimo livello. Ma non solo: ha presentato anche un secondo top di gamma, lo Xiaomi 11T “normale“, basato invece sul processore MediaTek Dimensity 1200 Ultra, versione custom dell’ultimo chip di MediaTek.

I due modelli differiscono, oltre che per il SoC, anche per la tecnologia di ricarica: Xiaomi 11T si ferma a “soli" 67 Watt, mentre Xiaomi 11T Pro ha la tecnologia HyperCharge (la stessa di Xiaomi Mi Mix 4) che arriva addirittura a 120 Watt. Con questa potenza l’intera batteria del cellulare si ricarica in appena 17 minuti, con la ricarica a 67 Watt ce ne vogliono invece 36. Tra i due modelli non cambia neanche la configurazione delle fotocamere posteriori, che sono tre su entrambi i modelli. Per il resto la scheda tecnica dei due ultimi top di Xiaomi è identica, con un enorme display AMOLED piatto ad altissimo refresh, una ottima batteria e un comparto sonoro firmato Harman Kardon. Insomma, un top di gamma al 100%.

Xiaomi 11T Pro e 11T: scheda tecnica

Come già accennato Xiaomi 11T Pro ha un SoC Qualcomm Snapdragon 888 con 8 o 12 GB di RAM, Xiaomi 11T il Mediatek Dimensity 1200 Ultra con la sola opzione da 8 GB di RAM. ll display è un 6,67 pollici AMOLED con risoluzione FHD+, con bordi piatti e refresh rate adattivo a 120 Hz, luminosità massima di 1.000 nit e protetto da un vetro Gorilla Glass Victus, il più resistente oggi disponibile. Nessuno dei due smartphone ha la certificazione IP68.

Le fotocamere di Xiaomi 11T Pro e 11T sono tre: un sensore da 108 MP f/1.85 prodotto da Samsung (che registra video in 8K HDR10+) con stabilizzatore ottico, una ultra grandangolare 120° da 8 MP f/2.2 e una macro da 5 MP f/2.4.

La batteria è in entrambi i casi da 5.000 mAh, con ricarica a 67 Watt per Xiaomi 11T e 120 Watt per Xiaomi 11T Pro. Entrambi i modelli sono disponibili con 128 o 256 GB di spazio di archiviazione e hanno un peso poco superiore a 200 grammi.

Xiaomi 11T Pro e 11T: quanto costano e quando arrivano

Come tutti i top di gamma Xiaomi anche 11T e 11T Pro avranno un prezzo molto aggressivo. Arriveranno entrambi anche in Italia: Xiaomi 11T Pro sarà disponibile dal 28 settembre ai seguenti prezzi:

Xiaomi 11T Pro 8/128 GB a 649,90 euro

Xiaomi 11T Pro 8/256 GB a 699,90 euro

Ci sarà però la possibilità di acquistare la versione 8/128 GB per le prime 24 ore sul sito di Xiaomi al prezzo di 599,90 euro con in regalo una Smart TV Mi TV P1 da 32 pollici. Altrimenti, su Amazon e sempre per le prime 24 ore, sarà possibile comprare il solo telefono a 499 euro.

Xiaomi Mi 11T sarà disponibile da 12 ottobre ai seguenti prezzi:

Xiaomi Mi 11T 8/128GB a 549,90 Euro

Xiaomi Mi 11T 8/256GB a 599,90 Euro

Anche in questo caso ci sarà l’offerta per le prime 24 ore: sul sito di Xiaomi c’è la stessa TV in regalo, su Amazon uno sconto di 50 euro.