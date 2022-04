Xiaomi 11T Pro al minimo storico: a questo prezzo è da acquistare subito

Gli smartphone Xiaomi sono stati sicuramente uno dei punti forti delle offerte di Primavera di Amazon che oramai stanno per terminare. Le promozioni hanno riguardato un po’ tutti i modelli, sia quelli economici sia i top di gamma. E in quest’ultima categoria rientra sicuramente lo Xiaomi 11T Pro 5G, uno dei dispositivi più performanti della scuderia dell’azienda cinese. Spodestato dalla recente uscita dello Xiaomi 12 dal trono degli smartphone più potenti, lo Xiaomi 11T Pro si difende ancora molto bene e ha una scheda tecnica molto interessante. E trovarlo oggi in offerta a un prezzo di 529,90€ (il più basso di sempre su Amazon) e con uno sconto del 18% fa sicuramente piacere a chi è alla ricerca di un dispositivo dalle prestazioni elevatissime. C’è anche la possibilità di pagarlo in 5 rate a tasso zero.

Nonostante sia stato lanciato sul mercato lo scorso anno, lo smartphone di Xiaomi resta ancora oggi uno dei più performanti che c’è in circolazione. Il merito è sicuramente del chip Snapdragon 888, ma anche di un comparto fotografico impreziosito da una fotocamera principale da 108MP e dalla nuova tecnologia Cinemagic che rende immagini e video praticamente perfetti e pronti da essere caricati sui propri profili social. L’offerta scade tra pochissimi giorni, quindi bisogna essere molto veloci nell’approfittarne.

Xiaomi 11T Pro: la scheda tecnica

Uno dei punti deboli degli smartphone Xiaomi degli anni precedenti era il comparto fotografico, non allo stesso livello dei principali competitor. Con lo Xiaomi 11T Pro questo divario è stato completamente colmato e, anzi, lo smartphone cinese è uno dei migliori in circolazione. Il merito è della tecnologia Cinemagic che migliora la qualità degli scatti e dei video, rendendoli di un livello professionale. A supporto c’è anche un hardware di altissimo livello: la fotocamera principale è da 108MP, con un sensore molto ampio in grado di far entrare più luce. Le altre due fotocamere posteriori sono un sensore telemacro con obiettivo 2x e un obiettivo ultra grandangolare con angolo da 120 gradi.

Il solo comparto fotografico non basta per essere uno smartphone premium. E infatti sullo Xiaomi 11T Pro troviamo uno schermo da 6,67" con refresh rate a 120Hz che ne rende più fluido l’utilizzo. Nel cuore del dispositivo troviamo il potentissimo processore Snapdragon 888 con 8GB di RAM e 128GB di memoria interna. Non manca il supporto al Dolby Vision e al Dolby Atmos che migliora ulteriormente la qualità dello schermo e dell’audio.

Chiudiamo con la batteria e soprattutto con la ricarica. Infatti, sullo Xiaomi 11T Pro troviamo una batteria da 5.000mAh che si ricarica in soli 17 minuti grazie alla tecnologia HyperCharge da 120W.

Xiaomi 11T Pro in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Lo Xiaomi 11T Pro è in offerta su Amazon al minimo storico e uno dei migliori prezzi di tutto il web. Oggi lo troviamo a 529,90€, con uno sconto del 18% che fa risparmiare 120€ sul prezzo di listino. Lo si può pagare anche a rate a tasso zero con il servizio offerto direttamente da Amazon: 12 rate da 44,16€ al mese. Lo smartphone viene venduto e spedito direttamente da Amazon e per i clienti Prime la consegna è gratuita e e avviene anche in meno di 24 ore. Per il reso ci sono a disposizione 30 giorni di tempo, in modo da testare in modo approfondito lo smartphone.

