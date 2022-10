Xiaomi 11T Pro, il prezzo sprofonda: oggi è un best buy

Un top di gamma resta tale anche a distanza di mesi dall’uscita sul mercato. E lo sa bene lo Xiaomi 11T Pro che ancora oggi resta uno dei migliori smartphone premium disponibili sul mercato. E con il passare dei mesi anche il rapporto qualità-prezzo è diventato eccezionale, grazie allo sconto che oramai troviamo su Amazon. Oggi il prezzo è sceso ulteriormente e lo troviamo con uno sconto eccezionale del 34% che fa risparmiare quasi 250€ sul prezzo di listino. Il prezzo è veramente molto interessante: difficile trovare di meglio in questa fascia di prezzo.

Lo Xiaomi 11T Pro è un vero smartphone premium che va dritto al sodo. La scheda tecnica è un concentrato di potenza: troviamo una fotocamera professionale da ben 108MP e la modalità Cinemagic che trasforma ogni contenuto in un piccolo capolavoro; un processore ultra-prestazionale; uno schermo di grandi dimensioni e molto fluido e per chiudere il cerchio anche una batteria con una ricarica lampo da 120W che impiega poco più di 15 minuti per il 100% di autonomia. Insomma, uno smartphone che a questo prezzo non ha rivali.

Xiaomi 11T Pro: la scheda tecnica

Un super dispositivo per super prestazioni. Lo Xiaomi 11T Pro monta componenti di ultima generazione in grado di assicurare prestazioni elevatissime. Fin dallo schermo. Infatti, troviamo un display AMOLED da 6,67" con risoluzione FHD e refresh rate a 120Hz che lo rende super fluido nell’utilizzo quotidiano. Ma non finisce qui, perché il pannello raggiungi picchi elevatissimi per quanto riguarda la luminosità, supporta l’HDR10+, il Dolby Vision e integra anche la modalità luce solare 3.0 che permette di vedere il display anche sotto la luce del sole.

A gestire il tutto troviamo uno dei migliori processori disponibili sul mercato: lo Snapdragon 888. A supporto ben 8GB di RAM e 256GB di memoria interna. Altro punto forte dello smartphone è la batteria da 5.000mAh con ricarica rapida da 120W che impiega poco più di 15 minuti per assicurare il 100% di autonomia. La tecnologia sviluppata da Xiaomi per la ricarica ha ottenuto anche tutte le certificazioni di sicurezza che ne attestano l’affidabilità.

Per ultimo, ma non per importanza, il comparto fotografico. E proprio su questo aspetto Xiaomi ha fatto un deciso salto in avanti. Il merito è di una nuova tecnologia (Cinemagic), ma soprattutto delle componenti scelte da Xiaomi, a partire da una fotocamera principale da 108MP. La modalità Cinemagic permette di portare l’esperienza cinematografica all’interno del mondo degli smartphone, offrendo la possibilità di creare contenuti con una qualità elevatissima. Il merito è anche e soprattutto dell’aiuto fornito dall’intelligenza artificiale che ci permette di trovare sempre i migliori settaggi in base alla situazione. A supporto della fotocamera principale, invece, troviamo un obiettivo ultra-grandangolare da 8MP e un sensore da 5MP. La fotocamera per i selfie è da 16MP.

Xiaomi 11T Pro in offerta su Amazon: sconto e prezzo

Calo di prezzo e super promo per lo Xiaomi 11T Pro. Oggi lo troviamo a un prezzo di 459€, con uno sconto di ben il 34% rispetto a quello di listino. Si risparmiano circa 250€ sul prezzo di listino e c’è anche la possibilità di pagarlo a rate utilizzando il servizio messo a disposizione da Cofidis e che si attiva sul sito di e-commerce. Lo smartphone viene spedito direttamente da Amazon e beneficia della consegna Prime in un giorno. Per il reso si hanno a disposizione ben 30 giorni di tempo.

Xiaomi 11T Pro