Xiaomi, lo smartphone top da comprare subito al Prime Day 2022

In molti aspettano gli sconti estivi per rifarsi il guardaroba e su Amazon gli sconti estivi è il Prime Day, i due giorni di sconti pazzi dedicati ai clienti Prime. Se volevate acquistare un nuovo smartphone, oppure un nuovo dispositivo per la smart home, oggi è il giorno giusto. E proprio in tema smartphone, in questo articolo vi parleremo di una delle migliori promo che possiate trovare per un dispositivo top di gamma. Stiamo dello Xiaomi 11T Pro, smartphone che assicura prestazioni elevatissime, che troviamo in offerta per il Prime Day 2022 con uno sconto del 38% al prezzo più basso di sempre su Amazon. Il risparmio netto è di ben 250€.

Lo Xiaomi 11T Pro è un vero mostro di potenza, a partire dal processore Snapdragon 888 che assicura prestazioni elevatissime, fino ad arrivare alla ricarica super rapida da 120W che impiega poco più di quindici minuti per assicurare il 100% di autonomia. Ma non è finita qui, perché lo smartphone ha un comparto fotografico di livello professionale grazie alla presenza della fotocamera da 108MP. Come tutte le offerte dedicate al Prime Day, la durata è limitata e il termine è fissato per il 13 luglio alla 23:59. Ricordiamo che l’offerta è riservata ai clienti Prime per iscriversi basta cliccare qui.

Xiaomi 11T Pro: la scheda tecnica

Il suffisso Pro non è messo a caso: lo smartphone Xiaomi offre veramente prestazioni uniche nel suo genere. E rispetto a tanti altri top di gamma lanciati dall’azienda cinese, lo Xiaomi 11T Pro ha anche un comparto fotografico da smartphone Premium.

Per questo dispositivo l’azienda cinese ha sviluppato la modalità Cinemagic che sfrutta al meglio il comparto fotografico top per permettere agli utenti di scattare foto e registrare video con una qualità di livello professionale. Tutti i contenuti prodotti possono essere condivisi all’istante per testimoniare la propria vita sui social network. Il comparto fotografico posteriore è composto da un sensore professionale da 108MP, da una fotocamera ultra-grandangolare da 8MP e una fotocamera macro da 5MP. Presente anche la modalità notturna che utilizza l’intelligenza artificiale per scattare foto luminose anche al buio.

Passando alle altre caratteristiche tecniche, troviamo un display AMOLED da 6,67" con oltre un miliardo di colori e che raggiunge una luminosità massima di 1.000nit. Come in ogni smartphone premium che si rispetti la frequenza di aggiornamento raggiunge i 120Hz. C’è anche il supporto al Dolby Vision e al Dolby Atmos per immagini e suoni da cinema. A gestire il tutto troviamo il potentissimo processore Snapdragon 888 con a supporto 8GB di RAM e 128GB di spazio d’archiviazione.

Chiudiamo con un altro pezzo forte del dispositivo: la batteria da 5.000mAh con supporto alla ricarica rapida HyperCharge da 120W che assicura il 100% di autonomia in soli 17 minuti. Il tutto senza rovinare le componenti interne e senza problemi di surriscaldamento.

Xiaomi 11T Pro in offerta per il Prime Day 2022: prezzo e sconto

Per il Prime Day 2022 troviamo lo Xiaomi 11T Pro in offerta a un prezzo di 399,90€, con uno sconto di ben il 38% rispetto a quello di listino. Per lo smartphone si tratta del prezzo più basso mai fatto registrare su Amazon, addirttura inferiore a quello delle "Offerte di Primavera". Acquistandolo oggi si risparmiano 250€ e lo si può pagare anche a rate a tasso zero utilizzando il servizio messo a disposizione da Cofidis e che si attiva in fase di check-out. La disponibilità è immediata, ma il dispositivo è molto richiesto; quindi, vi consigliamo di approfittarne subito prima che termini.

Xiaomi 11T Pro – nero

Xiaomi 11T Pro – bianco

Xiaomi 11T Pro – blu

