Xiaomi 11T sconto sensazionale: prezzo mai visto prima

Cosa fare se si vuole acquistare uno smartphone top senza spendere una cifra esagerata? La tattica migliore è puntare su dispositivi non nuovissimi e magari presenti sul mercato da 7-8 mesi. Questo, infatti, è il periodo in cui si cominciano a vedere i primi evidenti cali di prezzo e si ha la possibilità di acquistare un dispositivo premium risparmiando centinaia di euro. Ed è esattamente quello che accade oggi con lo Xiaomi 11T Pro, smartphone super premium dell’azienda cinese che troviamo su Amazon con uno sconto di ben il 37% e si risparmiano più di 250€ sul prezzo di listino. Per un dispositivo di questo genere si tratta di un’offerta ottima e che difficilmente verrà riproposta in futuro.

Nonostante sia presente sul mercato da un paio di mesi, lo Xiaomi 11T Pro è ancora attualissimo. E per capirlo basta vedere alcune caratteristiche della scheda tecnica: fotocamera di livello professionale da ben 108MP, display AMOLED con refresh rate a 120Hz e a bordo il processore Snapdragon 888, ancora uno dei migliori disponibili sul mercato. Con lo sconto di oggi lo smartphone del colosso cinese diventa un vero best buy e una delle migliori scelte possibili per coloro che vogliono un top di gamma senza spendere delle cifre folli.

Su Telegram abbiamo aperto due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Il primo è dedicato alle promozioni sui dispositivi tech, il secondo sui prodotti per la casa (elettrodomestici, alimentari, bevande, igiene personale, fai da te, animali). Per iscriverti gratuitamente basta cliccare sui due link presenti qui in basso.

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui

Xiaomi 11T Pro: le caratteristiche tecniche

Per capire se uno smartphone è premium bisogna guardare poche caratteristiche: schermo, processore e fotocamere. E in tutte queste lo Xiaomi 11T Pro eccelle. Per capirlo andiamo ad analizzare la scheda tecnica.

Partiamo con il primo elemento che risalta subito all’occhio: lo schermo. Lo smartphone ha un display AMOLED da 6,67" con refresh rate a 120Hz che rende l’utilizzo quotidiano super fluido. Ma le caratteristiche del pannello non finiscono qui: troviamo la tecnologia TrueColor che rende ogni colore realistico, mentre il supporto all’HDR10+ migliora i contrasti. Pe gestire il tutto troviamo il potentissimo processore Snapdragon 888 con a supporto 8GB di RAM e 256GB di memoria interna.

L’altra grande novità che troviamo sullo Xiaomi 11T Pro è il comparto fotografico. E in particolar modo la tecnologia Cinemagic, sviluppata appositamente per questa famiglia di smartphone. Come si può intuire dal nome, si tratta di una modalità che riprende le migliori tecnologie del cinema e le applica alle foto e ai video per smartphone. E il risultato non può che essere ottimo. Il merito è anche di un sensore principale di livello professionale da ben 108MP, supportato da un sensore ultra-grandangolare da 8MP e da un sensore macro da 5MP. La fotocamera selfie è da 16MP.

Anche l’autonomia è premium. Il merito è della batteria da 5.000mAh supportata dall’innovativa ricarica HyperCharge da 120W che impiega solo 17 minuti per assicurare il 100% di autonomia. Il processo di ricarica è innovativo e anche sicuro, avendo ricevuto una certificazione ad-hoc.

Xiaomi 11T Pro in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Oggi troviamo lo Xiaomi 11T Pro (nella sua miglior versione disponibile sul mercato) a un prezzo di 439,90€, con uno sconto super del 37%. Il risparmio netto è di 260€ e si approfitta anche di uno dei migliori prezzi di sempre su Amazon. C’è anche la possibilità di pagarlo a rate utilizzando il servizio di Cofidis che si attiva in fase di check-out (vi consigliamo di leggere attentamente il regolamento per capire come funziona). La spedizione e la consegna sono curati direttamente da Amazon e avviene nel giro di pochissimi giorni.

Xiaomi 11T Pro