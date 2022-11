Xiaomi 12 Lite, il prezzo è da urlo: da acquistare subito

Il Black Friday è ufficialmente terminato, ma le super offerte su Amazon continuano e sicuramente ci accompagneranno fino alle ultime ore prima di Natale. E oggi troviamo in offerta uno degli ultimi smartphone lanciati in questo 2022. Stiamo parlando dello Xiaomi 12 Lite, ennesimo smartphone con un ottimo rapporto qualità-prezzo prodotto dal colosso cinese e che come sempre si contraddistingue per una scheda tecnica clamorosa. Ma di clamoroso oggi c’è anche il prezzo: infatti lo troviamo disponibile con uno sconto del 27% che fa risparmiare più di 130€ sul prezzo consigliato. E per lo smartphone si tratta anche del minimo storico e del miglior prezzo web. Cosa chiedere di più?

Nonostante il prezzo faccia pensare altro, lo Xiaomi 12 Lite è in tutto e per tutto uno smartphone top di gamma. E lo si intuisce da poche e semplici cose, come ad esempio lo schermo con refresh rate fino a 120Hz che lo rende super fluido e la fotocamera principale da 108MP, tipica dei dispositivi con caratteristiche superiori. Il tutto al prezzo di un medio di gamma. L’offerta non ha una data di scadenza e potrebbe terminare da un momento all’altro, per questo vi suggeriamo di approfittarne immediatamente.

Xiaomi 12 Lite: la scheda tecnica

Lo Xiaomi 12 Lite è uno smartphone molto interessante, che coniuga un’ottima scheda tecnica a un design ricercato e alla moda, caratteristica sempre più complicata da trovare nel mondo degli smartphone, dove oramai tutti i dispositivi sono molto simili tra di loro.

Il dispositivo ha uno schermo AMOLED da 6,55" con risoluzione FHD e un refresh rate che può arrivare fino a un massimo di 120Hz. La frequenza di aggiornamento si adatta alla tipologia di contenuto e varia da un minimo di 60Hz fino ad arrivare a picchi di 120Hz con le app social e i videogame. Lo schermo protegge anche i tuoi occhi grazie alla modalità lettura 3.0 e alla tecnologia True Display. Sotto la scocca troviamo il potente processore Snapdragon 778G (con modem 5G integrato) supportato da 8GB di RAM e da 128GB di memoria interna.

Ottimo il comparto fotografico. Nella parte posteriore troviamo un sensore principale da ben 108MP che permette di scattare foto e registrare video con una qualità professionale. La fotocamera è supportata da un obiettivo ultra-grandangolare da 8MP e da un sensore da 2MP. Ottima anche la fotocamera selfie da ben 32MP. Non manca l’aiuto dell’intelligenza artificiale che interviene in ogni istante per correggere le piccole imperfezioni.

La batteria è da 4300mAh e permette di arrivare a fine giornata senza troppi problemi. Grazie alla ricarica super veloce da 67W si riesce ad avere il 100% di autonomia in poco più di trenta minuti.

Xiaomi 12 Lite in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Lo Xiaomi 12 Lite 5G è in offerta su Amazon a un prezzo di 365,20€, il prezzo più basso mai fatto registrare su Amazon. Il merito è dello sconto del 27% che fa risparmiare più di 130€ sul prezzo di listino. E c’è anche la possibilità di pagarlo in 5 rate da 73,04€ al mese a tasso zero. La disponibilità è immediata e per la consegna bisogna aspettare pochissimi giorni. Il periodo di reso è esteso fino al 31 gennaio 2023, quindi lo si può testare con tutta calma e poi decidere cosa fare. Oppure lo si può acquistare oggi e regalarlo a Natale.

