Xiaomi 12 Lite ufficiale: caratteristiche e prezzi

Dopo un lungo periodo di indiscrezioni e il lancio in Cina all’inizio del mese di luglio, lo Xiaomi 12 Lite è stato finalmente presentato a livello globale. Ecco tutto ciò che bisogna sapere, dalle caratteristiche tecniche ai prezzi, sul nuovo smartphone dell’azienda cinese.

Innanzitutto, il dispositivo conta su un pannello abbastanza grande e dalle buone specifiche, che gli permettono di visualizzare adeguatamente i contenuti video. La configurazione fotografica posteriore ospita (in un modulo rettangolare) ben tre obiettivi, di cui il principale è targato Samsung. Per quanto riguarda il chipset, ci pensa un prodotto Qualcomm ad assicurare al Xiaomi 12 Lite prestazioni abbastanza elevate. Si tratta di un SoC medio di gamma costruito con la tecnologia a 6nm che garantisce oltre alle prestazioni una buona efficienza energetica. La batteria che alimenta il nuovo device di Xiaomi non è particolarmente grande, ma è accoppiata ad un buon supporto per la ricarica rapida. Per quanto riguarda i prezzi, si viaggia su cifre da medi di gamma.

Xiaomi 12 Lite: com’è

Il nuovo telefono 5G di casa Xiaomi offre uno schermo AMOLED da 6,55 pollici con risoluzione FHD +, frequenza di aggiornamento di 120 Hz, supporto HDR10+ e Dolby Vision. Sul display, lo Xiaomi 12 Lite presenta uno scanner per le impronte digitali e una fotocamera per i selfie da 32 MP.

Restando sul fronte della fotografia, il comparto posto sul retro è provvisto di tre sensori: il principale è un Samsung HM2 da 108 MP, il secondario è un obiettivo ultra grandangolare da 8 MP e poi vi è una fotocamera macro da 2 MP.

A bordo, lo smartphone ha il processore Qualcomm Snapdragon 778G, affiancato da tre tagli differenti di memorie. Infatti, lo Xiaomi 12 Lite è stato ufficializzato nelle versioni da 6/128GB, 8/128GB e 8/256GB che, ovviamente, incidono anche il prezzo del dispositivo. La batteria del telefono è da 4.300 mAh, accompagnata dal supporto per la ricarica rapida da 67 W. Il device del colosso cinese arriva con la skin MIUI 13 basata su Android 12.

Disponibilità e prezzo

Il telefono del colosso asiatico potrà essere acquistato in tre tonalità di colori: nero, rosa e verde. Sebbene al momento non vi siano indicazioni su un possibile approdo sul mercato italiano, cora tra l’altro probabile, è bene tenere presente i prezzi con cui lo Xiaomi 12 Lite è stato ufficializzato a livello globale, con riferimento anche al cambio attuale in euro:

Xiaomi 12 Lite 6/128GB: 399 dollari

Xiaomi 12 Lite 8/128GB: 449 dollari

Xiaomi 12 Lite 8/256GB: 499 dollari