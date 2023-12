Xiaomi, questo smartphone top è da comprare subito: sconto mai visto prima

Continuano le offerte strepitose per Natale su Amazon. E soprattutto continuano sugli smartphone, uno dei dispositivi più cercati e acquistati in questo periodo. Oggi è il turno dello Xiaomi 12, smartphone che, sebbene sia uscito sul mercato da oramai un po’ di tempo, resta ancora molto affidabile e soprattutto garantisce delle prestazioni sopra la media. L’offerta disponibile oggi è veramente eccezionale: grazie allo sconto del 41% risparmi più di 300 euro sul prezzo di listino e lo paghi quanto un buon medio di gamma.

Lo smartphone è dotato di una scheda tecnica che non sfigura contro i top di gamma usciti quest’anno. Il merito è dell’ottimo processore Snapdragon presente sotto la scocca e del comparto fotografico dotato di tecnologie all’avanguardia e che assicurano scatti e soprattutto video perfetti in qualsiasi situazione. Il merito è anche dell’intelligenza artificiale che su questo smartphone ha fatto un grosso salto in avanti rispetto al passato. Si tratta della classica offerta da non farsi scappare, quindi approfittatene subito prima che terminino le scorte.

Xiaomi 12: offerta, prezzo e sconto Amazon

A fare la differenza in questa offerta è la percentuale dello sconto. Trovare uno smartphone top come lo Xiaomi 12 con uno sconto di ben il 41% non è una cosa da tutti i giorni. Il prezzo crolla a 470,91€ e approfitti anche del minimo storico dell’ultimo periodo. C’è anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero utilizzando il servizio di Cofidis da attivare in fase di check-out. La disponibilità è immediata e la consegna avviene in tempi rapidissimi. Come per tutti gli acquisti fatti in questi giorni, il periodo per il reso gratuito è esteso fino al 31 gennaio 2024, puoi quindi acquistarlo oggi e regalarlo a Natale senza avere il timore di non poterlo rispedire indietro.

Xiaomi 12: le caratteristiche tecniche

Lo Xiaomi 12 è il classico smartphone top di gamma dell’azienda cinese che basa tutto sulle prestazioni al top e sulla massima usabilità. Non a caso lo schermo AMOLED ha una diagonale di 6,28" e lo puoi utilizzare con una sola mano. Il display raggiunge un picco di luminosità fino a 1.100nit e grazie alla modalità luce solare e alla modalità di lettura protegge anche gli occhi dall’affaticamento. La potenza è assicurata dalla presenza del processore Snapdragon 8 Gen 1 supportato da 8GB di RAM e da 128GB di memoria interna.

Con lo Xiaomi 12 si fa un grande salto in avanti anche sotto il punto di vista della fotocamera. Il merito è sia delle tecnologie sviluppate da Xiaomi sia dei sensori fotografici scelti. Nella parte posteriore trovi una tripla fotocamera con sensore principale da 50MP con stabilizzatore ottico dell’immagine, supportato da una fotocamera ultra-grandangolare da 13MP e da un sensore telemacro da 5MP. La fotocamera frontale, invece, è da ben 32 megapixel. A tutto questo bisogna aggiungere il supporto della tecnologia Xiaomi ProFocus che adotta una tecnologia di messa a fuoco completamente nuova e innovativa, e la tecnologia Night Video che permette di registrare filmati perfetti anche quando c’è poca luce.

Non manca un’ottima batteria da 4500mAh che ti supporta per tutto il giorno e che grazie alla Turbo ricarica da 67W impiega poco meno di 45 minuti per assicurare il 100% di autonomia.

