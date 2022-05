Tutto quello che sappiamo di Xiaomi 12 Ultra

I fan del colosso cinese Xiaomi sono in trepidazione (e non a torto) per l’arrivo del secondo smartphone top di gamma per il 2022 della società: lo Xiaomi 12 Ultra. A riguardo, fino ad oggi, sono emerse molteplici indiscrezioni, che raccontano quanta potenza dovrebbe racchiudere il device, ma nessuna data ufficiale di lancio.

Innanzitutto, lo Xiaomi 12 Ultra sarà un telefono con una capacità fotografica di altissimo livello, almeno sulla carta. Il device dovrebbe annoverare tre obiettivi sul retro e uno sul davanti, i posteriori avranno caratteristiche top. Inoltre, a bordo dello smartphone di fascia alta di Xiaomi dovremmo trovare il nuovo processore di punta di Qualcomm che, ricordiamo, dovrebbe essere annunciato entro la fine del mese. A questo chip dovrebbero essere affiancati tagli di memoria molto altri, sia RAM che per lo storage interno. La nota dolente è rappresentata dal prezzo che, purtroppo, sarà abbastanza alto; tuttavia, la qualità delle specifiche dovrebbe giustificare il costo del telefono.

Xiaomi 12 Ultra: come sarà

L’atteso Xiaomi 12 Ultra dovrebbe arrivare con un display OLED LTPO 2.0 da 6,73 pollici, con risoluzione 2K e una frequenza di aggiornamento dinamica fino a 120 Hz. A bordo dello smartphone dovremmo trovare il chip Snapdragon 8 Gen 1 Plus (il cui annuncio ufficiale è previsto entro fine maggio o ai primi di giugno), accoppiato a diversi tagli di memoria: 8/12/16 GB di RAM LPDDR5 e 256/512 GB di memoria interna UFS 3.1.

La capacità della batteria dello Xiaomi 12 Ultra dovrebbe essere, inoltre, di 4.900 mAh con supporto per la ricarica rapida cablata da 120 W e di oltre 50 W in modalità wireless. Lo smartphone del colosso cinese dovrebbe essere provvisto anche di uno scanner per le impronte digitali posizionato sul display, di una porta a infrarossi e di altoparlanti stereo.

Molto ricca la configurazione fotografica, che dovrebbe annoverare sul posteriore un sensore principale da 50 MP (Sony IMX989) con OIS, una cam ultra grandangolare da 48 MP, un teleobiettivo a periscopio da 48 MP con zoom ibrido fino a 120X. Sul davanti, invece, dovremmo avere una selfie-cam da 32 MP.

Xiaomi 12 Ultra: quanto costa e quando arriva

Xiaomi 12 Ultra potrebbe essere presentato in Cina nel giro di poche settimane, sebbene non vi siano ancora dati ufficiali relativi al giorno di lancio. Per quanto riguarda i prezzi, è emerso che sul mercato cinese lo Xiaomi 12 Ultra 8/256 GB potrebbe costare 5.999 yuan (circa 850 euro al cambio attuale), il modello da 12/256 GB a 6.499 yuan (al cambio attuale, circa 920 euro), quello da 12/512 GB a 6.799 yuan (circa 960 euro), fino ad arrivare a ben 7.299 yuan (1.030 euro circa la cambio) per la variante da 16/512 GB.

Si tratta di prezzi molto alti e ancora da confermare, ma di prezzi cinesi. Ovviamente, se mai il telefono dovesse approdare in Italia, a causa dei costi di importazione e delle tasse, il suo costo sarà molto più elevato.