Xiaomi 12 Ultra avrà un nuovo sensore fotografico Sony di altissimo livello

Il prossimo top di gamma di Xiaomi, cioè lo Xiaomi 12 Ultra, potrebbe avere a bordo l’atteso sensore Sony IMX800. Quasi pronto per essere rilasciato dalla multinazionale giapponese, il sensore dovrebbe annoverare numerose funzionalità e offrire, tra l’altro, le migliori prestazioni in condizioni di scarsa illuminazione.

L’IMX800, che dovrebbe anche garantire un autofocus più veloce e una migliore stabilizzazione dell’immagine, è più grande dei precedenti sensori Sony per dispositivi mobili. Infatti, il nuovo sensore che dovremmo trovare a corredo dello Xiaomi 12 Ultra misura 1/1,1 pollici e offre una risoluzione di 50 MP, caratteristiche che lo rendono più grande anche dell’ottimo Samsung ISOCELL GN2, visto a bordo di Xiaomi 11 Ultra (in foto). Se il produttore cinese dovesse decidere di utilizzare il Sony IMX800 nel suo prossimo flagship, siamo certi che lo smartphone scatterà foto impressionanti, tanto da contendersi il titolo di miglior camera phone sul mercato.

Xiaomi 12 Ultra: come sarà

Lo schermo dello smartphone dovrebbe essere un AMOLED con tecnologia LTPO 2.0 e godere di una frequenza di aggiornamento variabile fino a 120 Hz. Sotto il cofano ci sarà, probabilmente, il chip Snapdragon 8 Gen 1 (o Gen 1+) e una batteria da 4.900 mAh con ricarica rapidissima fino a 120W.

Oltre al sensore Sony IMX800 da 50 MP, il device dovrebbe ospitare sul retro anche una fotocamera da 48 MP con teleobiettivo 5x e una cam ultra grandangolare da 48 MP. In totale, quindi, sarà una configurazione 50+48+48 MP.

Stando ad una recente indiscrezione, le varianti di Xiaomi 12 Ultra saranno tre, tutte uguali tra loro eccetto che nei materiali della scocca posteriore. Una versione, infatti, dovrebbe essere con posteriore in ceramica (la più costosa e robusta, ma anche la più pesante), una in vetro (standard) e una in pelle vegana (la più elegante, ma anche la più fragile).

Prezzi e disponibilità

La presentazione ufficiale dello Xiaomi 12, con presumibilmente a bordo il sensore Sony IMX800, dovrebbe avvenire tra luglio e settembre. Tuttavia, il lancio potrebbe essere anticipato a maggio, nel caso in cui i nuovi processori 8 Gen 1+ di Qualcomm siano pronti prima.

Per quanto riguarda il prezzo, l’Ultra dovrebbe costare sicuramente non meno del suo predecessore. Ricordiamo che lo Xiaomi Mi 11 Ultra ha un costo di ben 1.399 euro.