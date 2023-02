Xiaomi 13 e 13 Pro: i prezzi Italiani

Xiaomi ha aperto il Mobile World Congress di Barcellona annunciando i prezzi dei suoi smartphone di punta, ovvero lo Xiaomi 13 e 13 Pro, che, dopo il lancio in Cina, arrivano anche in Europa e quindi in Italia. Nella gamma c’è anche Xiaomi 13 Lite 5G che, come ampiamente anticipato nei giorni scorsi, non è altro che Xiaomi Civi 2 in versione "global". Infine ci sono le cuffiette Bunds 4 Pro, lo smartwatch Watch S1 Pro e il monopattino alimentato a batteria Electric Scooter 4 Ultra. Xiaomi, quindi, ha aggiornato quasi tutto il suo ecosistema e questo aggiornamento, purtroppo, ha portato con sé una forte crescita dei prezzi.

Xiaomi 13 e 13 Pro, quanto costano

I prezzi svelati da Xiaomi per i suoi smartphone di punta Xiaomi 13 e Xiaomi 13 Pro sono un po’ quelli che tutti si aspettavano, quindi molto alti e di certo non alla portata di tutte le tasche. Xiaomi 13 e Xiaomi 13 Pro si potranno sono già disponibili su Amazon, sul sito di Xiaomi e negli Xiaomi Store sparsi sul territorio italiano e nelle maggiori catene di vendita di prodotti di elettronica di consumo, oltre che presso gli operatori telefonici.

Xiaomi 13 Pro, nell’unica versione disponibile da 12/256 GB, è venduto a 1.399 euro, e si può scegliere tra le due colorazioni disponibili: Ceramic Black e Ceramic White. Solo fino al 12 marzo è previsto uno sconto di 100 euro sul prezzo base, quindi si paga 1.299 euro.

Xiaomi 13 Pro – Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 – Versione 12/256 GB

Xiaomi 13 è in vendita in due configurazioni. La prima, che prevede 8/256 GB costa 1.099,90 euro, mentre quella da 12/256 GB costa 1.199,90 euro. I due modelli sono disponibili nei colori Black, White e Flora Green negli stessi canali di vendite del modello Xiaomi 13 Pro.

Xiaomi 13 – Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 – Versione 8/256 GB

Xiaomi 13 – Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 – Versione 12/256 GB

La serie Xiaomi 13 si completa con il modello Xiaomi 13 Lite 5G, smartphone di fascia media che gioca completamente in un’altra categoria e, infatti, costa molto di meno: nell’unica configurazione di memoria disponibile, cioè 8/128 GB ha un costo di 499,90 euro, ed è disponibile nelle colorazioni Blue, Pink e Black.

Xiaomi 13 Lite – Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 – Versione 8/128 GB

Xiaomi 13 costa quasi quanto iPhone 14

Come visto i prezzi dei nuovi top di gamma di Xiaomi sono decisamente più alti di quelli della precedente gamma Xiaomi 12: ricordiamo che Xiaomi 12, in versione 8/128 GB, è arrivato in Italia a 799 euro. Xiaomi ha dunque fatto il salto, una volta per tutte, nella fascia "premium" dove si andrà a scontrare con (tra gli altri) Samsung Galaxy S23 e iPhone 14.

Il modello di punta della serie iPhone 14, cioè l’iPhone 14 Pro Max costa di listino 1.489 euro, appena una novantina di euro in più rispetto a Xiaomi 13 Pro. L’iPhone 14 base in Italia costa 1.029 euro, persino meno di Xiaomi 13 standard.

Samsung Galaxy S23 "liscio" costa praticamente la stessa cirfa di Xiaomi 13: 1.039 euro in versione 8/256 GB. Samsung Galaxy S23 Ultra è solo di poco più caro di Xiaomi 13 Pro: 1.479 euro.

Insomma, il dato è ormai chiaro: Xiaomi (inteso come brand, non come gruppo) ha fatto il salto di qualità e ora i suoi telefoni costano quanto quelli più rinomati.