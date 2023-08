Fonte foto: Xiaomi

È tutto pronto per il debutto del nuovo Xiaomi 13T. Una delle prossime novità della gamma Xiaomi sta per arrivare sul mercato europeo. Nel frattempo, nuove indiscrezioni ci confermano le specifiche tecniche dello smartphone, in anticipo rispetto alla presentazione ufficiale di settembre.

Il nuovo Xiaomi 13T andrà ad affiancarsi a Xiaomi 13 (in foto), Xiaomi 13 Pro e Xiaomi 13 Ultra, arricchendo l’offerta del brand per la fascia alta del mercato smartphone, insieme allo Xiaomi 13T Pro che, come vedremo, sarà molto simile al modello “non Pro“.

Xiaomi 13T: come sarà

Le ultime informazioni pubblicate dal leaker indiano Sudhanshu Amphore, in parte basate sui dati rivelati da uno Youtuber che ha ottenuto in anticipo un prototipo dello smartphone, ci permettono di fare il punto sulla scheda tecnica del nuovo Xiaomi 13T.

Lo smartphone avrà un display AMOLED da 6,67 pollici con risoluzione 1.5K e refresh rate di 144 Hz e il SoC MediaTek Dimensity 8200 Ultra, dotato di CPU Octa-Core e GPU Mali G610 MC6 e realizzato con processo produttivo a 4 nm.

Tra le specifiche tecniche del nuovo Xiaomi 13T ci sarà spazio anche per 8/12 GB di memoria RAM e 256 GB di storage oltre che per una batteria da 5.000 mAh, con potenza di ricarica di 67 W. La scheda tecnica includerà anche la certificazione IP68. Il sistema operativo sarà Android 13 con MIUI.

Rispetto alle precedenti indiscrezioni, il nuovo leak ci conferma, nel dettaglio, le caratteristiche del comparto fotografico. Xiaomi 13T avrà una tripla fotocamera con un sensore principale Sony IMX707 da 50 Megapixel.

Ci saranno poi un teleobiettivo OmniVision OV50D da 50 Megapixel e un sensore ultra-grandangolare OmniVision OV13B10 da 13 Megapixel. La fotocamera anteriore sarà una Sony IMX596 da 20 Megapixel.

Le specifiche del comparto fotografico sono state confermate dall’analisi eseguita sul prototipo dello smartphone finito nelle mani dello YouTuber citato da Sudhanshu Amphore.

In arrivo per la gamma Xiaomi c’è anche lo Xiaomi 13T Pro. Lo smartphone riprenderà design e dimensioni del 13T andando a proporre, però, un chip diverso, il più potente MediaTek Dimensity 9200+, più RAM e storage (fino a 16 GB di RAM e 1 TB di storage), una ricarica rapida da 120 W e, probabilmente, alcuni elementi esclusivi per il comparto fotografico.

Xiaomi 13T: prezzo e uscita

Il nuovo Xiaomi 13T sta per arrivare in Europa: lo smartphone sarà svelato in via ufficiale ad inizio settembre, con le vendite che partiranno nelle settimane successive. Per quanto riguarda il prezzo, per ora, non ci sono informazioni precise.

Il punto di riferimento è lo Xiaomi 12T svelato lo scorso anno e distribuito in Italia con un prezzo di partenza di 649,90 euro (per la versione 8/256 GB; c’è era anche una versione più economica da 8/128 GB). Il nuovo Xiaomi 13T potrebbe arrivare sul mercato con un prezzo di listino simile e, probabilmente, leggermente più alto.