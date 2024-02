Xiaomi 14 Ultra ufficiale in Cina, scheda tecnica e prezzo

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Fonte foto: Xiaomi

Xiaomi 14 Ultra è finalmente realtà. Il nuovo top di gamma del colosso cinese della tecnologia è ufficialmente sbarcato sul mercato asiatico, affiancandosi agli altri device della serie 14 composta fino a questo momento da Xiaomi 14 e Xiaomi 14 Pro.

Molte le affinità tra questo smartphone e il modello Pro, trattandosi di fatto di una sorta di “upgrade” che va a migliorare ulteriormente alcune specifiche tecniche di un comparto hardware già molto interessante. Il modello Ultra, infatti, pur mantenendo il potente Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 presente su tutti i modelli della serie, arriva in commercio con un nuovo teleobiettivo e una batteria più capiente.

Xiaomi 14 Ultra: scheda tecnica

Sul nuovissimo Xiaomi 14 Ultra trova posto un display AMOLED che misura 6,73 pollici, ha una risoluzione WQHD+ (3.200×1.440 pixel), frequenza di aggiornamento variabile fino a 120 Hz e luminosità di picco di 3.000 nit. A protezione dello schermo un vetro Xiaomi Shield Glass.

Come per tutti i modelli della serie 14, anche in questo caso il processore è un Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 coadiuvato da 12/16 GB di RAM e fino a 1 TB di memoria interna, non espandibile.

Sul retro del dispositivo abbiamo quattro fotocamere: la principale è da 50 MP con stabilizzatore ottico dell’immagine (OIS), quella ultra-grandangolare da 50 MP e due teleobiettivi di nuovo da 50 MP rispettivamente con zoom 3x e 5x. La fotocamera frontale è da 32 MP. Importante sottolineare che questo comparto fotografico è stato realizzato in collaborazione con Leica, rinnovando di nuovo il sodalizio tra le due aziende.

Sul fronte della connettività Xiaomi 14 Ultra è molto completo e su questo smartphone ci sono il 5G, il Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, il chip per l’NFC, l’USB-C e le diverse opzioni per la geolocalizzazione. Il comparto audio comprende due speaker certificati Dolby Atmos e quattro microfoni.

La batteria ha una capacità di 5.300 mAh con ricarica rapida via cavo da 90 W, ricarica wireless da 80 W e ricarica inversa. Il sistema operativo è Android 14 con la nuova interfaccia utente HyperOS.

Il dispositivo è certificato IP68, ed è dunque in grado di resistere alla polvere e all’acqua anche in caso di immersioni.

Infine, viste le potenzialità da cameraphone di questo Xiaomi 14 Ultra, il colosso cinese ha presentato anche un kit di espansione che, tra le altre cose, comprende anche una batteria aggiuntiva da collegare al device composta dall’impugnatura e da alcuni pulsanti fisici che simulano quelli di una macchina fotografica.

Xiaomi 14 Ultra: prezzo e disponibilità

Al momento il nuovo Xiaomi 14 Ultra è disponibile esclusivamente per il mercato cinese in due colorazioni differenti: Bianco e Nero con il retro dl dispositivo in pelle vegana.

Il prezzo suggerito è di:

Xiaomi 14 Ultra – 12/256 GB: 6.499 yuan (833,07 euro)

Xiaomi 14 Ultra – 16/512 GB: 6.999 yuan (897,17 euro)

Xiaomi 14 Ultra – 16 GB/1 TB: 7.799 yuan (999,71 euro)

Xiaomi 14 Ultra Titanium Special Edition – 16 GB/1 TB: 8.799 yuan (1127,90 euro)

Come già annunciato, la versione global di questo smartphone sarà presentata il prossimo 25 febbraio e dovrebbe arrivare in Europa (con prezzi ovviamente superiori) al fianco del precedente Xiaomi 14, mentre a quanto pare non è prevista l’uscita del modello Pro al di fuori del mercato cinese.