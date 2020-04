Xiaomi, 3 smartphone low-cost in arrivo in Italia: quali sono

Una nuova indiscrezione conferma la volontà da parte di Xiaomi di lanciare al più presto sul mercato occidentale tre nuovi smartphone dalle caratteristiche interessanti con un ottimo rapporto qualità-prezzo. Si tratta dei recentissimi Redmi Note 9, Redmi Note 9 Pro lanciati in India alla metà del mese di marzo e dello smartphone Xiaomi Mi Note 10 Lite, atteso invece per il 27 aprile.

La rivelazione arriva da un tweet di Roland Quandt, noto e affidabile leaker, ed è stata confermata dall’account italiano di Xiaomi su Twitter che ha annunciato un evento per la serie Redmi Note 9 per il 30 aprile. Nonostante i problemi avuti dall’azienda cinese a causa del Coronavirus, non si fermano i piani d’espansione nel mercato europeo: in pochi anni Xiaomi è diventata un punto di riferimento per tanti utenti e vuole continuare a guadagnare spazio. Che caratteristiche hanno i tre nuovi smartphone lowcost di Xiaomi? Si tratta di dispositivi di fascia media, con un processore affidabile e un comparto fotografico che garantisce ottime foto. Ecco la scheda tecnica.

Redmi Note 9: caratteristiche tecniche

Fresco di certificazione TENAA, il Redmi Note 9 è dotato di un display IPS da 6.53 pollici con risoluzione Full HD+. Un piccolo notch al centro del pannello ospita la fotocamera anteriore da 13 megapixel. Il comparto fotografico sfoggia una Quad Camera di forma quadrata equipaggiata con un sensore principale da 48 megapixel. Manca ancora la conferma, ma il cuore pulsante di questo nuovo device dovrebbe essere il processore MediaTek Helio G80. Infine, sensore per le impronte digitali inserito nella scocca posteriore. Sebbene Xiaomi non ha ancora ufficializzato una data per il lancio ufficiale in Cina, il leaker Roland Quandt assicura che il Redmi Note 9 arriverà prestissimo anche in Europa e sarà disponibile nella configurazione con 3 GB di RAM e 64 GB di capacità di archiviazione. Il prezzo dovrebbe aggirarsi sui 200-250 euro

Redmi Note 9 Pro: caratteristiche tecniche

Le rivelazioni sulla variante Pro del Redmi Note 9 vengono anticipate dal noto leaker con una serie di rassicurazioni sul fatto che lo smartphone in questione sarà ben diverso dal Redmi Note 9S, già disponibile anche in Italia. Potrebbe forse trattarsi invece della variante europea del Note 9 Pro Max uscito lo scorso marzo sul mercato indiano?

Una versione più cameraphone con una fotocamera anteriore da 32 megapixel e un comparto fotografico al posteriore dotato di un sensore principale da 64 megapixel. La batteria dovrebbe supportare la ricarica rapida da 33W. Il prezzo potrebbe sfiorare i 300 euro.

Xiaomi Mi Note 10 Lite

Quandt chiude la sua rivelazione con l’ultimo device che, sempre secondo il celebre leaker, sarà disponibile a brevissimo in Europa e nel nostro paese: Xiaomi Mi Note 10 Lite. Lo smartphone dovrebbe essere equipaggiato con il chipset Snapdragon 730G insieme ad una Penta Camera con un sensore principale da 64 megapixel, due obiettivi da 8 megapixel, e i restanti due rispettivamente da 5 e 2 megapixel. La RAM dovrebbe essere da 6GB con una capacità di archiviazione di 128GB. Prezzo simile al Redmi Note 9 Pro: circa 300 euro.