Xiaomi lancia uno smartwatch pieghevole: le caratteristiche

Amazfit X Curved Smartwatch è il nuovo wearable prodotto da Huawei, azienda che fa parte dell’universo Xiaomi. Si tratta di un dispositivo che ha creato molto scalpore per il suo design: si tratta infatti di un wearable con vetro curvo. Molto simile nell’aspetto alla smart band realizzata da Nubia e anch’essa con un display pieghevole e touch. Non è la prima volta che Xiaomi tenta un esperimento del genere, realizzando dispositivi innovativi che dopo un paio di anni diventano lo standard del settore.

Gli schermi flessibili stanno pian piano conquistando sempre più spazio, e oltre che sugli smartphone i produttori stanno iniziando anche a produrre i primi smartwatch e smartband con display pieghevole. E l’Amazfit X Curved Smartwatch ne è un esempio. Ha un display OLED flessibile e curvo con una grandezza di poco superiore al pollice. Il design particolare non deve far pensare al fatto che manchino le funzionalità: il wearable è a tutti gli effetti una smart band ideale per chi vuole tenere sotto controllo i propri parametri vitali come ad esempio il battito cardiaco.

Le caratteristiche e funzionalità dell’Amazfit X Curved Smartwatch

Il design ricorda molto quello di un normale activity tracker, ma in realtà lo schermo è completamente curvo. Il design ha obbligato Huawei a scegliere anche una batteria curva da 220mAh che garantisce un’autonomia di circa una settimana.

Per quanto riguarda il resto delle caratteristiche, siamo di fronte a tutti gli effetti a un dispositivo pensato appositamente per gli amanti dello sport e della salute. Amazfit X Curved Smartwatch è in grado di monitorare il battito del cuore, ha un sensore Sp02 per la saturazione del sangue ed è in grado anche di monitorare il sonno. Inoltre, è in grado di controllare l’attività fisica della persona, monitorando gli allenamenti e le calorie bruciate.

Disponibili anche diverse watch faces per personalizzare il proprio orologio. Inoltre, è possibile sincronizzare il wearable con lo smartphone per ricevere le notifiche delle app.

Prezzo Amazfit X Curved Smartwatch

Come capita spesso con i progetti innovativi di Xiaomi, la smart band è in vendita su Youpin, piattaforma di crowdfunding utilizzata per lanciare questo tipo di prodotti. Il prezzo fissato è di 999 yuan, al cambio attuale poco più di 120 euro.