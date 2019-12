Xiaomi annuncia a sorpresa il Mi 10: le caratteristiche

4 Dicembre 2019 - Durante lo Snapdragon Summit, evento annuale che Qualcomm organizza alle Hawaii per presentare i nuovi processori e tecnologie per gli smartphone, è stato presentato a sorpresa il Mi 10, uno dei primi dispositivi del 2020 che monteranno lo Snapdragon 865. Un annuncio inaspettato: solitamente l’evento è dedicato solo alle novità di casa Qualcomm e non ai dispositivi delle aziende-clienti.

Non sono state rivelate molte informazioni, ma solamente due aspetti tecnici che caratterizzeranno lo smartphone: il processore Snapdragon 865 e la fotocamera principale da 108 Megapixel, la stessa presente anche sul Mi Note 10. Il Mi 10 avrà anche il modem per il la rete 5G. Altra notizia importante riguarda il lancio sul mercato: lo Xiaomi Mi 10 debutterà a marzo 2020. Non si sa nulla, invece, sul design del dispositivo. Potrebbe avere il notch a goccia come il modello precedente, oppure un piccolo foro in stile Galaxy S10. Ecco tutto quello che sappiamo sul Galaxy S10.

Le caratteristiche del Mi 10

Non è stata una vera e propria presentazione del Mi 10, ma solamente un annuncio a sorpresa. Durante la presentazione dello Snapdragon 865, Qualcomm ha annunciato i primi smartphone top di gamma del 2020 che avranno il processore. E tra questi c’è il Mi 10, che oltre al processore super potente, avrà anche il router 5G e una fotocamera principale da 108 Megapixel. Il comparto fotografico posteriore dovrebbe essere completato da un un obiettivo grandangolare e da un telezoom. Sul resto della scheda tecnica per il momento non sappiamo nulla.

Prezzo e data di uscita Xiaomi Mi 10

Come annunciato sul palco dello Snapdragon Summit, il Mi 10 arriverà sul mercato a marzo 2020. Non ci sono informazioni per quanto riguarda il prezzo, ma dovrebbe aggirarsi intorno ai 400-500 euro.