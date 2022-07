Xiaomi Band 7 Pro ufficiale: caratteristiche e prezzo

Dopo una lunga attesa, Xiaomi ha finalmente presentato il suo nuovo wearable, lo Xiaomi Band 7 Pro. Più che di una fitness band, tuttavia, il device dà più l’idea di essere uno smartwatch: dal look alle specifiche tecniche, infatti, il nuovo prodotto della famiglia Band mira a conquistare una fetta di utenti molto più esigente.

Inoltre, il prezzo dello Xiaomi Band 7 Pro resta piuttosto interessante a fronte di un design più ricercato e delle caratteristiche più avanzate, rispetto ai modelli precedenti. Il dispositivo, oltre ad avere un look da orologio smart, presenta delle funzionalità che sono delle vere e proprie rivoluzioni per la serie Band. In effetti, lo Xiaomi Band 7 Pro conta, tra l’altro di un sistema di navigazione satellitare piuttosto ricco e che assicura una precisione superiore. Si tratta, in sintesi, di un dispositivo che racchiude in pochi grammi una buona dose di caratteristiche tecniche interessanti e che, in pratica, mostra come il confine tra "smart-band" e "smart-watch" oggi sia sempre più labile e difficile da tracciare.

Xiaomi Band 7 Pro: com’è

Una delle caratteristiche chiave della nuova Xiaomi Band 7 Pro l’integrazione dei sistemi di posizionamento satellitare GPS/Glonass/Galileo/QZSS, che permettono agli utenti di uscire in strada o al parco e di allenarsi, senza dover per forza portare con sé lo smartphone: sarà la Band 7 Pro a tracciare i percorsi degli allenamenti.

Il design del nuovo wearable di Xiaomi è simile ad uno smartwatch, grazie ad un pannello rettangolare di dimensioni più generose. Si tratta di un AMOLED da 1,64 pollici con risoluzione 456×280 pixel e densità di 326 ppi. Il display è anche arricchito di funzioni quali il sensore per la luce luce ambientale e l’Always-On Display, che rendono l’esperienza dell’utente molto più comoda.

Accanto alle 117 modalità sportive, il dispositivo indossabile conta sulla funzionalità che permette di monitorare l’attività cardiaca, l’ossigenazione del sangue (SpO2), il sonno e lo stress.

Il dispositivo offre anche la tecnologia NFC e permette, attraverso il microfono integrato, di interpellare XiaoAI, l’assistente vocale di Xiaomi.

La batteria dello Xiaomi Band 7 Pro è da 235 mAh e, stando a quanto dichiarato dall’azienda, offre un’autonomia che varia (a seconda dell’utilizzo) da 6 a 12 giorni.

Disponibilità e prezzo

La disponibilità dello Xiaomi Band 7 Pro è, al momento, solo per il mercato cinese, dato che il colosso dell’elettronica non ha ancora rivelato se, e quando, il wearable approderà in Europa. Storicamente, però, le Xiaomi Band arrivano sempre in Europa e, di conseguenza, ci aspettiamo anche l’arrivo di Xiaomi Band 7 Pro.

Il prezzo dell’indossabile è di 400 yuan, che equivale a circa 57 euro al cambio attuale. Inoltre, Xiaomi propone, al costo di 7 euro circa al cambio, dei cinturini con diverse colorazioni, oltre a delle varianti in pelle (denominate Van Gogh Green e Monet Grey) che hanno il prezzo, al cambio attuale, di circa 8 euro.