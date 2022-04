Xiaomi, la lampada smart geniale è in super offerta e costa pochissimo

Tra i tanti dispositivi smart che arredano le nostre abitazioni ci sono anche le lampade. Non stiamo parlando delle classiche lampadine da mettere nel lampadario, ma proprio delle lampade che mettiamo sul comodino del letto o sulla scrivania della cameretta. E tra le tante aziende che producono questi dispositivi non poteva di certo mancare Xiaomi, che addirittura ci offre due dispositivi diversi: la Mi Bedside Lamp 2, lampada che, come si può intuire dal nome, è pensata appositamente per il comodino, e la Mi LED Desk Lamp, ideata per la scrivania dello studio.

Oggi entrambe le lampade intelligenti sono in offerta su Amazon al prezzo più basso di sempre degli ultimi mesi. La Mi Bedside Lamp 2 la troviamo a un prezzo di 41,99€ con uno sconto del 16% rispetto a quello consigliato, mentre la Mi LED Desk Lamp 1S costa leggermente di meno e la troviamo a 34,99€, il con uno sconto del 30% rispetto al prezzo di lancio. Entrambe le lampade possono essere gestite da remoto tramite l’applicazione dello smartphone e sono compatibili con gli assistenti vocali Google Assistant, Alexa e Siri. Ecco come sono fatte, come funzionano e quanto costano.

Mi Bedside Lamp 2 in offerta: cosa è, come funziona e quanto costa

La Mi Bedside Lamp 2 è la lampada smart per il comodino. Oltre ad essere molto comoda e funzionale, ha a anche un design minimalista che si adatta a qualsiasi arredo. Il funzionamento è molto semplice e permette di scegliere tra 16 milioni di colori diversi: praticamente si può impostare un colore diverso in ogni situazione. Ha una luminosità molto elevata in grado di illuminare a giorno una stanza. Inoltre, essendo smart, è possibile impostare delle routine direttamente dall’app. Ad esempio la si può utilizzare a mo’ di sveglia, con la luce che aumenta piano-piano fino a illuminare tutta la stanza (così il risveglio non sarà traumatico).

La lampada smart di Xiaomi può essere utilizzata in due diversi modi. Il primo usando i tasti presenti sulla scocca che permettono di accenderla e spegnerla, di impostare la luminosità e di cambiare colore. Il secondo, invece, sfruttando le funzionalità smart. La Mi Bedside Lamp 2 può essere controllata tramite l’app di Xiaomi, oppure la si può gestire con gli assistenti vocali come Google Assistant, Alexa o Siri. Oggi la lampada intelligente la troviamo in offerta su Amazon a un prezzo di 41,99€.

Mi Bedside Lamp 2

Mi LED Desk Lamp 1S in offerta: cosa è, come funziona e quanto costa

Se volete rendere smart la vostra cameretta, la Mi LED Desk Lamp 1S è la lampada geniale che fa per voi. Non è una semplice lampada smart, ma è anche un dispositivo di arredo, grazie a un design ricercato e futuristico. La Mi LED Desk Lamp è pensata per essere posizionata sulla scrivania e irradiare tutto il piano di studio dove poggiamo i libri o il PC. Offre quattro diverse modalità di illuminazione e la temperatura del colore può essere regolata da 2700k e 6500k (si tratta di diverse tonalità di bianco). La lampada smart non ha nessuno sfarfallio a qualsiasi livello di luminosità e protegge la salute degli occhi.

Può essere controllata da remoto sia tramite Google Assistente, Alexa e Siri, oppure co l’app di Xiaomi. Inoltre, può essere regolata anche manualmente tramite la manopola presente sulla base. Oggi la lampada smart Mi LED Desk Lamp è in offerta su Amazon a un prezzo di 34,99€, con uno sconto del 30% sul prezzo di listino.

Mi LED Desk Lamp 1