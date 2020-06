Xiaomi Mi 10 SE, le prime foto confermano lo smartphone economico

Fonti interne di Xiaomi avevano assicurato che per le famiglia Mi 10 non sarebbe arrivata la versione SE, ossia lo smartphone economico che negli ultimi anni ha sempre accompagnato il top di gamma. Le cose, però, potrebbero andare diversamente e la conferma arriva da un’immagine pubblicata online e che raffigurerebbe il Mi 10 SE. L’uscita dello smartphone potrebbe addirittura essere imminente, poiché si tratta di una foto stampa utilizzata solitamente per il lancio dello smartphone.

La foto permette da un lato di capire le scelte stilistiche fatte da Xiaomi e dall’altro di carpire alcune caratteristiche tecniche. Il design è praticamente identico a quello del Mi 10, con un foro per la fotocamera anteriore in alto a sinistra, mentre nella parte posteriore ci sono tre fotocamere posizionate in verticale. Dall’immagine si intuisce anche l’assenza del sensore fisico per le impronte digitale, segnale che è nascosto sotto il display. Nelle settimane precedenti lo smartphone era apparso anche su Geekbench, piattaforma utilizzata per testare gli smartphone prima dell’uscita anticipando alcune caratteristiche tecniche dello Xiaomi Mi 10 SE.

La scheda tecnica dello Xiaomi Mi 10 SE

Sulle possibile caratteristiche dello Xiaomi Mi 10 SE ci vengono in soccorsi tanti rumor usciti nelle ultime settimane. Lo smartphone dovrebbe montare il processore Snapdragon 765G, uno degli ultimi lanciati da Qualcomm e che supporta anche la rete 5G. Si tratta dello stesso processore presente anche sul nuovo OnePlus Nord, smartphone lowcost che si posizionerà sulla stessa fascia di mercato dello Xiaomi Mi 10 SE. A bordo ci saranno anche 6GB di RAM e 64GB di memoria interna. Lo schermo dovrebbe essere da 6,5 pollici con risoluzione FullHD+.

Le fotocamere posteriori saranno tre, ma non si conoscono le caratteristiche. Probabilmente oltre a quella principale, ci sarà un sensore per le foto grandangolari e uno per lo zoom. Sconosciuta anche la grandezza della batteria, ma difficilmente sarà inferiore ai 4000mAh.

Prezzo e data di uscita Xiaomi Mi 10 SE

Non c’è ancora una data di uscita per lo Xiaomi Mi 10 SE, ma la pubblicazione dell’immagine fa ben sperare che sia a breve, già durante il mese di luglio. Se Xiaomi deciderà di adottare la solita politica molto aggressiva, lo smartphone potrebbe essere lanciato a un prezzo inferiore ai 400 euro.