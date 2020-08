Xiaomi Mi 10T Pro, il nuovo smartphone con caratteristiche top

Xiaomi ha un unico obiettivo da raggiungere nei prossimi anni: diventare il primo produttore al mondo di smartphone, superando sia Samsung sia Huawei. E per farlo ha deciso di continuare a produrre nuovi dispositivi che vanno a occupare tutte le fasce di mercato. L’ultimo arrivato è in questo senso è lo Xiaomi Mi 10T Pro, smartphone appena avvistato in Cina e che secondo le indiscrezioni sarà disponibile anche in Italia.

Insieme al Mi 10T Pro, verrà lanciata anche una versione meno potente e più economica: il Mi 10T. Si tratta del sesto e settimo smartphone della famiglia Mi 10, che nel giro di pochi mesi si è allargata con dispositivi adatti a tutte le tasche, a partire dal modello base, fino ad arrivare a telefonini 5G lowcost come il Mi 10 Lite. Ora è la volta del Mi 10T Pro, che secondo i rumor usciti nelle ultime ore sulla scheda tecnica sembra essere proprio un vero e proprio top di gamma. L’architettura hardware si baserà sullo Snapdragon 865+, mentre nella parte posteriore trova posto un sensore da 108 Megapixel.

Mi 10T Pro, la scheda tecnica

Online sono apparse le prime immagini del dispositivo e anche qualche anticipazione sulla scheda tecnica. Il Mi 10T Pro sarà a tutti gli effetti un top di gamma, con a bordo lo Snapdragon 865 Plus, supportato da almeno 8GB e 128GB di memoria interna. Lo schermo è da 6,67 pollici con risoluzione FullHD e refresh rate fino a 140Hz, nuovo record per uno smartphone Xiaomi. Questo fa intuire che lo smartphone avrà prestazioni estreme e sarà perfetto per giocare.

Non poteva di certo mancare un comparto fotografico adeguato. Xiaomi sta puntando sempre di più a realizzare camera phone in grado di competere con i migliori smartphone del settore. Se lo Xiaomi Mi 10 Ultra ha ottenuto il miglior punteggio di sempre su DxOMark, piattaforma di benchmark per le fotocamere, il Mi 10T Pro vuole quantomeno eguagliare il risultato. Nella parte posteriore ci sarà un sensore da 108 Megapixel, che come dimostrano le immagini è molto grande e in grado di catturare ancora più luce, supportato da un obiettivo grandangolare e da un teleobiettivo. La fotocamera frontale è integrata all’interno del foro posizionato in alto a sinistra.

Particolare il sensore per le impronte digitali che non sarà sotto lo schermo, ma di lato. La batteria sarà molto grande: 5000mAh, in grado di assicurare un’autonomia di almeno ventiquattro ore.

Mi 10T, le caratteristiche

Sul Mi 10T le informazioni a disposizione sulle specifiche tecniche sono inferiori. Dovrebbe essere sempre un top di gamma, ma forse si baserà sul processore Snapdragon 865. Le dimensioni e lo schermo resteranno uguali. Nella parte posteriore le fotocamere saranno sempre tre, ma il sensore principale sarà da 64 Megapixel.

Prezzo e data di uscita Mi 10T Pro

Ancora non c’è una data precisa per la presentazione e l’uscita del dispositivo, ma non dovrebbe mancare molto, dato che le immagini sono già disponibili. Il fatto positivo è che il Mi 10T Pro e il Mi 10T saranno disponibili anche in Europa, a differenza del Mi 10 Ultra che è rimasto un’esclusiva per il mercato cinese.

Il prezzo del Mi 10T Pro non dovrebbe essere lowcost: Xiaomi ha leggermente aumentato i prezzo dei suoi top di gamma per garantire una maggiore qualità e performance più elevato. Il prezzo potrebbe aggirarsi sui 600-800 euro.