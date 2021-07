Xiaomi Mi 11 Lite: il best buy cinese al prezzo migliore

Tra gli smartphone 2021 più interessanti c’è sicuramente la gamma Xiaomi Mi 11: alte prestazioni, un design molto curato, ottime fotocamere e una interfaccia utente semplice da usare. Il tutto con un prezzo molto vantaggioso, come da tradizione Xiaomi, e con una ampia possibilità di scelta per tutte le tasche tra Mi 11 Lite, Mi 11 Lite 5G, Mi 11i, Mi 11 5G e Mi 11 Ultra 5G.

Il modello d’accesso alla nuova gamma è il Mi 11 Lite, uno smartphone di ultima generazione basato su processore Qualcomm Snapdragon 732G al quale manca solo una cosa: la connettività 5G. Ma per molti non è un problema, visto che per avere una copertura 5G capillare in tutto il nostro Paese bisognerà aspettare almeno fino a fine 2022. Nel frattempo, quindi, Xiaomi Mi 11 Lite è un ottimo smartphone per una vastissima platea di utenti che cercano un device dall’elevato rapporto prezzo/caratteristiche, con un occhio in più sul reparto fotocamere. Non è un top di gamma, certo, ma a chi serve davvero un top di gamma? Il prezzo di Xiaomi Mi 11 Lite, poi, basta a fugare ogni ulteriore dubbio specialmente oggi che è oggetto di una vantaggiosissima offerta su Amazon.

Xiaomi Mi 11 Lite: caratteristiche tecniche

Xiaomi Mi 11 Lite è il modello base della gamma 2021 di Xiaomi. Ha un display da 6,55 pollici con risoluzione 2.400×1.800 pixel (con densità di ben 401 ppi) di tipo AMOLED e con refresh rate da ben 90 Hz. Le fotocamere posteriori sono tre: 64 MP, 8 MP e 5 MP (principale, grandangolo e macro).

Il SoC che governa il tutto è l’ottimo Snapdragon 732G di Qualcomm: un processore di fascia media in grado di offrire prestazioni assolutamente buone con la maggior parte delle app (comprese quelle di gaming, se non si esagera con i dettagli e la risoluzione). Affiancano il chip 6 GB di memoria RAM e 128 GB di memoria di archiviazione.

La batteria è da 4.260 mAh, con ricarica rapida da 33 Watt, ed è più che sufficiente per arrivare a fine giornata con diverse ore di schermo acceso.

Xiaomi Mi 11 Lite: l’offerta Amazon

Xiaomi Mi 11 Lite ha un prezzo di listino di 349,90 euro, che non sono molti ma a qualcuno potrebbero sembrar troppi vista la mancanza del 5G (unica vera pecca di questo smartphone). Al momento, però, è disponibile una offerta Amazon che toglie ogni dubbio: -28% di sconto, con un taglio del prezzo di quasi cento euro.

Il prezzo finale di Xiaomi Mi 11 Lite scende quindi a 252 euro, ed è veramente difficile trovare un difetto a questo smartphone se lo compriamo a questo prezzo.

Xiaomi Mi 11 Lite 4G – Versione 6/128 GB – Colore Boba Black