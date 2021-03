Xiaomi Mi 11 Lite è già in vendita in Italia

Non è ancora stato presentato ufficialmente, eppure il nuovo smartphone di Xiaomi è già stato avvistato in Italia. Con qualche giorno di anticipo rispetto alla data fissata in calendario per il lancio di un ampio ventaglio di proposte dell’azienda cinese e senza alcuna anticipazione da parte della casa madre, Xiaomi Mi 11 Lite è finito sul mercato italiano: un rivenditore online lo ha già messo in vendita su uno shop online.

A dare la notizia dell’anticipazione è stato il tipster Roland Quandt che, mostrando alcune immagini tramite il suo profilo Twitter, ha lanciato la notizia in rete dando vita a un tam tam che si è rapidamente diffuso tra gli appassionati del settore. Per dare una maggiore spinta all’evento, l’e-shop ha ancora diffuso su YouTube un primo, breve video di unboxing mostrando agli spettatori il design scelto per il device e confermando, seppur in maniera ufficiosa, alcune delle caratteristiche tecniche che dovrebbero definire la proposta più leggera ed economica della nuova serie Mi 11 prodotta da Xiaomi.

Xiaomi Mi 11 Lite, caratteristiche tecniche

Come è facile immaginare, al momento non vi è ancora una lista ufficiale delle specifiche tecniche visto che lo smartphone non è ancora stato presentato ufficialmente da Xiaomi. Per ora, le informazioni diffuse in rete parlano di un processore Qualcomm Snapdragon 732G, accompagnato da una doppia combinazione RAM e spazio di archiviazione rispettivamente nei tagli 6GB di RAM/64GB di memoria e 6GB di RAM/128GB di memoria.

Se confermato, come schermo Xiaomi Mi 11 Lite dovrebbe montare un display da 6.55 pollici AMOLED DotDisplay, con risoluzione Full HD+ a 1080×2400 pixel e frequenza di aggiornamento a 90Hz; si tratta di informazioni che nel video di unboxing risultano ben visibili sulla pellicola presente proprio sullo schermo del dispositivo, così come il modello del processore e il setup della fotocamera posteriore. Ad alimentare il device, invece, vi sarebbe una batteria da 4250mAh con supporto alla ricarica rapida da 33W. A guidare il tutto, MIUI 12 basata sul sistema operativo Android 11.

Parlando poi proprio della fotocamera posteriore, il modulo triplo sarebbe costituito da una lente con sensore primario da 64MP, una ultra-grandangolare da 8MP e, come ultimo, una lente macro con sensore da 5MP. Nessuna informazione è invece ancora disponibile sulla fotocamera frontale inserita nel foro dello schermo.

Completano l’elenco delle informazioni l’integrazione del lettore di impronte digitali sulla scocca laterale, lo slot per microSD, il lettore NFC, la connettività Bluetooth 5.2 e il supporto per doppia SIM.

Xiaomi Mi 11 Lite, colori e prezzo

Attualmente, Xiaomi Mi 11 Lite è in vendita nella configurazione 6GB di RAM e 128GB di memoria nel colore nero ma, nei prossimi giorni, lo smartphone potrebbe essere disponibile in entrambi i tagli previsti anche nelle versioni blu e rosa. Il prezzo di vendita è di 320 euro, cifra che però potrebbe subire cambiamenti successivamente al lancio ufficiale sul mercato.