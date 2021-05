Xiaomi Mi 11 Ultra in Europa: quando arriva e quanto costa

Non è ancora ufficiale il “via" europeo alle vendite dello smartphone migliore che Xiaomi finora ha presentato nel 2021, cioè lo Xiaomi Mi 11 Ultra che vi abbiamo raccontato qui) ma a dire il vero non ci sono mai stati molti dubbi sul fatto che l’arrivo di Xiaomi Mi 11 Ultra nel Vecchio Continente fosse solamente una questione di giorni, o al massimo di un paio di settimane.

Si tratta del resto di un prodotto che ha conquistato molti per i ben pochi compromessi sul piano delle caratteristiche tecniche, perfetto per lottare ad armi pari con i migliori esponenti della concorrenza su un mercato, quello europeo, abituato ad ospitare scontri tra titani a suon di numeri. Ufficializzato il 29 marzo 2021 insieme agli altri componenti della linea al vertice della gamma, per Xiaomi Mi 11 Ultra è quasi arrivato il momento di misurarsi con i suoi pari, su tutti Samsung Galaxy S21 Ultra 5G ed OPPO Find X3 Pro. “Quasi arrivato" per due ragioni. La prima: il debutto europeo, secondo l’indiscrezione di oggi, dista ancora qualche giorno. La seconda: inizialmente sarà disponibile in un solo Paese.

La disponibilità di Xiaomi Mi 11 Ultra in Europa

In attesa di una dichiarazione ufficiale sui tempi da parte di Xiaomi, la voce che corre sul web suggerisce di cerchiare in rosso sul calendario martedì 11 maggio. Una buona notizia, non fosse che Xiaomi Mi 11 Ultra dovrebbe accomodarsi – almeno all’inizio – solamente negli store dei Paesi Bassi.

Difficile che Xiaomi sostenga le spese di un’esportazione in Europa del suo fiore all’occhiello per commercializzarlo in un solo Paese, peraltro piuttosto piccolo come i Paesi Bassi. Ma in un 2021 segnato profondamente dalla crisi dei chip che ha messo e sta mettendo in ginocchio i produttori di qualunque oggetto che contenga uno o più chip, delle strategie all’apparenza incomprensibili potrebbero essere spiegate con le difficoltà che l’industria sta attraversando.

Per cui l’annuncio da parte di Xiaomi sulla commercializzazione di Mi 11 Ultra in Europa assume un’importanza cruciale, e dalle parole dell’azienda si potrebbero intuire come stanno le cose ed eventualmente i tempi di massima affinché Xiaomi Mi 11 Ultra arrivi ad essere proposto in tutta Europa.

Il prezzo di Xiaomi Mi 11 Ultra in Europa

La voce delle scorse ore ha pure anticipato quale dovrebbe essere il prezzo europeo di Xiaomi Mi 11 Ultra, o meglio quale sarà nei Paesi Bassi. L’azienda avrebbe deciso di non commercializzare la variante base con 8 GB di memoria RAM e 128 GB di spazio di archiviazione e neppure quella al vertice da 12 + 512 GB, ma solamente quella con 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna, ad un prezzo che “popolare" non avrebbe potuto essere.

Sembra che agli appassionati olandesi serviranno 1.199 euro per portarsi a casa uno Xiaomi Mi 11 Ultra, un prezzo elevato in termini assoluti ma non relativamente alla concorrenza: Samsung Galaxy S21 Ultra 5G, suo diretto competitor, costa 1.249 euro di listino in configurazione 12 + 128 GB.

Diverso il discorso se si guarda all’Italia, dove a causa della tassazione più pesante Galaxy S21 Ultra 5G nella stessa configurazione di memorie costa 1.279 euro di listino, quindi 30 euro in più a parità di memorie. Di conseguenza, per non rimanere delusi, è lecito attendersi un prezzo più alto anche per Xiaomi Mi 11 Ultra rispetto a quello che sarebbe applicato nei Paesi Bassi. Ne sapremo di più nelle prossime ore.