Xiaomi, la telecamera di sicurezza è al minimo storico: sconto incredibile

Quando si cerca una telecamera di sicurezza smart per la propria abitazione bisogna leggere con attenzione la scheda tecnica dei dispositivi: alcune caratteristiche tecniche, infatti, non dovrebbero mai mancare. L’IP Cam deve garantire immagini di ottima qualità tanto di giorno quanto di notte; deve essere sempre accessibile anche a distanza di centinaia o migliaia di chilometri e inviare notifiche nel caso in cui accada qualcosa di non previsto in casa.

La Xiaomi Mi 360° Home Security, oggi tra le offerte top di Amazon, è non a caso una delle migliori disponibili sul mercato. Tutte le caratteristiche da tenere in considerazione quando si vuole comprare una IP Cam sono presenti nella scheda tecnica del dispositivo. Una telecamera di sicurezza smart completa e funzionale, dunque, che diventa un vero e proprio best buy del settore grazie allo sconto odierno.

Xiaomi Mi 360° Home Security Camera 2K Pro, caratteristiche e funzionalità

Parte integrante dell’ecosistema “smart" del produttore cinese, la Mi 360° Home Security Camera vanta caratteristiche e funzionalità decisamente interessanti. A partire dalla risoluzione 2K (fino a 2304 × 1296 pixel) capace di garantire una visione chiara e dettagliata di cosa sta accadendo in casa. L’obiettivo estremamente luminoso con apertura f/1.4 e la visione notturna a infrarossi migliorata, poi, garantiscono immagini luminose in qualunque condizione di luce, tanto di giorno quanto di notte.

A questo si unisce un’altra delle caratteristiche chiave della telecamera di sicurezza del produttore cinese: il tilt pan. Questo vuol dire (come suggerisce anche il nome) che l’obiettivo è in grado di ruotare sul perno centrale a 360°, garantendo così una vista completa della stanza o dell’ambiente nel quale viene installato, senza alcun punto cieco. Inoltre, la telecamera può essere installata anche sul soffitto, con rotazione automatica delle immagini di 180°. Il microfono bidirezionale con riduzione del rumore consente di utilizzare la telecamera anche per altri scopi: all’occorrenza può trasformarsi in un ottimo baby monitor o una camera di controllo per animali domestici.

Sul fronte delle funzionalità smart, la Xiaomi Mi 360° non ha nulla da inviadiare a dispositivi più rinomati e costosi. Grazie all’app è possibile accedere al live stream in qualunque momento e ovunque ci si trovi: basta una connessione web per poter vedere cosa sta accadendo in casa anche se ci si trova a migliaia di chilometri di distanza. Grazie alla tecnologia di rilevamento umano AI, si riceverà una notifica sul dispositivo nel caso in cui qualcuno si trovi a passare davanti all’obiettivo. Le immagini, inoltre, possono essere registrate e salvate sia nel cloud, sia in locale su una scheda micro SD (come la Lexar da 64 GB oggi in offerta su Amazon) o su un NAS.

Xiaomi Mi 360°, telecamera di sicurezza smart in offerta su Amazon: sconto e prezzo

Nonostante una scheda tecnica da prima della classe, la Xiaomi Mi 360° ha un prezzo di listino decisamente interessante. E grazie all’offerta top di Amazon di oggi, diventa un vero e proprio best buy. Grazie allo sconto del 33%, il prezzo della Xiaomi Mi 360° crolla al di sotto dei 40 euro (39,99 euro per la precisione), minimo storico sulla piattaforma di commercio elettronico per eccellenza.

Xiaomi Mi 360° Home Security Camera, risoluzione 2K e visione notturna a infrarossi migliorata