Xiaomi, il purificatore d’aria top a un prezzo che non ti aspetti

Xiaomi non è solo smartphone e activity tracker, ma anche prodotti per la smart home. In questi anni ha lanciato anche in Italia alcuni dispositivi intelligenti per la casa davvero molto interessanti. Vi abbiamo già parlato della friggitrice smart, in offerta durante il Black Friday, oggi, invece, è in promozione il purificatore d’aria top di gamma.

Lo Xiaomi Mi Air Purifier Pro H è in offerta su Amazon a un prezzo di 245,89€, il 18% in meno rispetto al prezzo di listino. Può sembrare un prezzo elevato per un prodotto Xiaomi (l’azienda cinese ci ha abituato a dispositivi top a prezzi ben al di sotto della concorrenza), ma il motivo è molto semplice: questo purificatore d’aria ha le migliori tecnologie presenti sul mercato. A partire da un filtro HEPA in grado di durare fino a 14 mesi e di catturare anche le particelle più piccole che si nascondono nell’aria. Inoltre, è progettato per far poco rumore e non disturbare durante la notte. C’è anche la possibilità di pagare in 5 rate a tasso zero utilizzando il servizio di Amazon.

Purificatore smart Xiaomi Mi Air Purifier Pro H: le caratteristiche

Lo Xiaomi Mi Air Purifier Pro H è un purificatore completo sotto ogni punto di vista, a partire dal filtro che garantisce la massima efficacia contro virus, batteri e particelle che si nascondono nell’aria. La forma a torre e la potenza permettono di purificare in poco tempo anche stanze mediamente grandi. Il filtro del purificatore smart è progettato per filtrare il 99,97% di particelle di PM a 0,3 micron e assorbe anche gas nocivi come la formaldeide e toluene, nonché gli odori di fumo e della cucina. Il filtro è anche durevole e lo si può utilizzare fino a un massimo di 14 mesi.

Il purificatore d’aria di Xiaomi è anche smart e può essere gestito da remoto tramite l’applicazione Mi Home. Si possono settare in base alle proprie necessità una delle tre modalità preimpostate. È presente anche un piccolo monitor LED che mostra in tempo reale la qualità dell’aria. Supporta il controllo vocale tramite Alexa o Google Assistant.

Xiaomi Mi Air Purifier Pro H in offerta: prezzo e sconto

Per chi è alla ricerca di un purifcatore d’aria smart top di gamma, lo Xiaomi Mi Air Purifier Pro H fa al caso suo. Nella sua fascia di prezzo ha pochi rivali per caratteristiche e funzionalità offerte. Oggi il purificatore Xiaomi Mi Air Purifier Pro H è in offerta su Amazon a un prezzo di 245,89€, con uno sconto del 18% sul prezzo di listino. Il risparmio in termini monetari è di poco superiore ai 50€. C’è anche la possibilità di acquistarlo a rate a tasso zero: 5 rate da 49,18 € al mese utilizzando il servizio offerto da Amazon. Infine, si ha tutto il tempo per provarlo con calma: il periodo di reso è esteso fino al 31 gennaio 2020.

Xiaomi Mi Air Purifier Pro H