Xiaomi Mi Band 5, ecco la data di lancio ufficiale

Abbiamo la data ufficiale: Xiaomi Mi Band 5 verrà presentata ufficialmente in Cina l’11 giugno. A dare la notizia è direttamente l’azienda cinese su WeChat, app social e di messaggistica molto utilizzata in Oriente. In questo modo Xiaomi mette a tacere tutte le voci uscite in queste settimane che parlavano di un possibile ritardo nell’uscita della Mi Band 5 causata dal Coronavirus. Così non è, come lo scorso anno l’activity tracker verrà lanciato a giugno.

Oltre alla data ufficiale di presentazione, sono state rivelate e confermate anche alcune caratteristiche della smart band. Dal codice sorgente di Mi Fit, l’app di Xiaomi per analizzare tutti i dati raccolti dai wearable, emergono novità interessante: è sicuro il supporto ad Alexa e a tanti nuovi sport all’aria aperta che renderanno l’activity tracker ancora più indispensabile. Non si conosce la data di arrivo in Italia e il prezzo ufficiale di lancio, ma non dovrebbe essere molto diverso da quello dello scorso anno: poco più di 30 euro.

Le caratteristiche della Xiaomi Mi Band 5

Come sarà la Mi Band 5? Quali saranno le nuove caratteristiche studiate dall’azienda cinese? In queste settimane sono tante le notizie trapelate su come cambierà la smart band. La novità più interessante riguarda lo schermo: più grande (1,2 pollici), completamente a colori e con maggiori informazioni da poter monitorare. Per quanto riguarda le funzionalità, è stato confermato il supporto ad Alexa: tramite i comandi vocali sarà possibile gestire i dispositivi della smart home. Arrivano voci anche sulla presenza di un’altra funzione molto particolare: la possibilità di controllare la fotocamera dello smartphone alla quale è collegata la smart band.

Maggiore supporto anche alle attività fisiche: dalle immagini trapelate online verranno aggiunti nuovi sport e nuove tipologie di allenamento. Resta ancora aperto il dibattito sul supporto alla tecnologia NFC. Sarà presente sicuramente sul modello lanciato in Cina, mentre non ci sarà sulla Mi Band 5 europea. Ma ci sono delle speranze che venga aggiunta in futuro: infatti è previsto il lancio in Russia di una Mi Band 4 con NFC, la prima ad arrivare in Europa.

Quanto costerà la Mi Band 5

Lancio previsto per l’11 giugno in Cina con disponibilità che probabilmente sarà immediata. Non ci sono ancora conferme ufficiali per quanto riguarda il prezzo: potrebbe costare circa 199 yuan, poco più di 25 euro al cambio attuale. In Italia è probabile che il prezzo superi i 30 euro a causa delle tasse. Per l’arrivo sul mercato europeo bisogna aspettare la comunicazione ufficiale di Xiaomi.