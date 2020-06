Xiaomi Mi Band 5, nuove immagini svelano funzioni segrete

Fonte foto: Web 1 di 6 Xiaomi Mi Band 5, debutto imminente Mancano pochissimi giorni alla presentazione della Mi Band 5, l'activity tracker lowcost dell'azienda cinese che ogni anno riscuote un grande successo. Sulle caratteristiche del wearable oramai sappiamo quasi tutto, grazie alle tante indiscrezioni uscite negli ultimi giorni, ma c'è ancora qualche funzione segreta che Xiaomi vuole tenere nascosta.

Fonte foto: TizenHelp 2 di 6 Xiaomi Mi Band 5, ci sarà l’NFC? La questione più importante riguarda la presenza del sensore NFC. Sulla versione cinese è sicura la presenza della tecnologia che rende possibile i pagamenti contactless, mentre per quella europea ci sono ancora molti dubbi. Le ultime indiscrezioni, però, assicurano che l'NFC sarà disponibile anche nella Mi Band 5 europea grazie a un accordo tra Xiaomi e Mastercard.

Fonte foto: Tizen Help 3 di 6 Le caratteristiche della Mi Band 5 Il design del wearable sarà praticamente identico a quello del modello precedente, ma ci saranno alcune novità a livello di caratteristiche. Lo schermo passa da 0,95 pollici a 1,2 pollici ed è completamente a colori. Gli utenti potranno personalizzare il display cambiando lo sfondo e le informazioni da consultare. Novità anche a livello software: arriva il supporto ad Alexa, con la possibilità di comandare la smart home con i comandi vocali ed è presente anche il sensore SpO2 per l'ossigenazione del sangue.

Fonte foto: Kislitsin Dmitrii / Shutterstock.com 4 di 6 Xiaomi Mi Band 5, supporto all’attività fisica Controllo dello stress e monitoraggio degli allenamenti sono le altre novità della Mi Band 5. Per quanto riguarda lo stress non c'è la conferma ufficiale, mentre è certa la presenza di un numero maggiore di attività fisiche supportate dal wearable. Possibilità anche di accettare e rifiutare le chiamate in entrata direttamente dallo schermo della Mi Band 5.

Fonte foto: Vera Aksionava / Shutterstock.com 5 di 6 Quanto costa la Mi Band 5 La Mi Band 5 dovrebbe essere lanciata in Cina a un prezzo di 179 yuan, poco più di 20 euro. Per il prezzo in Italia si partirà almeno da 35 euro.