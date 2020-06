Mi Band 5, prezzo svelato: quanto costerà

Grande attesa per Xiaomi Mi Band 5, la nuova smart band prodotta dall’azienda cinese che dovrebbe arrivare in Europa entro la metà di luglio. Ormai sappiamo praticamente tutti i dettagli e le specifiche, tra cui le dimensioni e le diverse funzionalità, come il monitoraggio della saturazione del sangue. Ma c’è ancora un elemento che rimane nel mistero: il prezzo.

Nelle ultime settimane si parlava addirittura di un costo dai 20 ai 30 euro. Tuttavia, questa notizia non è mai stata ufficializzata, neanche durante la presentazione del dispositivo che nel listino cinese era di 175 yuan. Finalmente alcune voci sono arrivate dall’account Twitter di Sudhanshu1, un famoso leaker del settore tecnologia. Ricordiamo che il dispositivo che ha preceduto Xiaomi Mi Band 5 al momento del lancio era proposto a 34,99 euro. E proprio da questo presupposto partono i numerosi rumor, incluso quello di Sudhanshu1 che sta circolando nelle ultime ore.

Xiaomi Mi Band 5: novità sul prezzo

Sudhanshu ha svelato l’arcano, pubblicando un tweet che riguarda il nuovo fitness tracker cinese: il post recita così “Xiaomi Mi Band 5 costerà € 39.99 in Europa”. L’informazione rivela alcuni elementi. Innanzitutto, avremo nuovamente un prodotto low cost: costerà solo 5 euro in più rispetto al precedente Mi Band 4, nonostante sia caratterizzato da diverse funzioni aggiuntive, molte davvero importanti per gli utenti.

Innanzitutto, avrà un display OLED di dimensioni maggiori, cioè 1,2 pollici (contro i 0,95 pollici della Mi Band 4) e includerà anche la saturazione del sangue..

Funzionalità della Mi Band 5

L’esperienza si avvicina a quella di uno smartwatch di ultima generazione, anche perché include una funzione che stimola l’utente a fare sport e muoversi, ideale per chi ama fare attività fisica all’aperto. Gli sport che si potranno monitorare sono la corsa, il ciclismo, lo step, il nuoto, la ginnastica a corpo libero e addirittura lo yoga.

Ci sarà poi una funzione della smart band che consentirà di scattare fotografie con il telefono oltre ad essere compatibile con Amazon Alexa, novità che ha fatto entusiasmare diversi appassionati di domotica. Un’altra domanda che non trova risposta certa è: ci sarà anche la tecnologia NFC? Molti utenti sono in attesa di novità anche perché questo permetterebbe di effettuare pagamenti contactless tramite il dispositivo, senza portarsi dietro il cellulare o il portafogli. Si tratterebbe quindi di qualcosa di esclusivo per il mercato europeo. Infatti, l’NFC finora permette di operare solo in Cina e in Russia, grazie alla partnership con Mastercard.

Non resta che attendere la prima metà di luglio per scoprire tutta la verità e testare con mano le funzionalità di Mi Band 5. Senza contare che è da chiarire se verrà lanciato in due versioni, come sostengono molte voci.