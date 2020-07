Xiaomi Mi Band 5 ufficiale: prezzo lowcost, ma niente NFC

La Mi Band 5 è finalmente stata presentata ufficialmente anche sul mercato italiano. Durante l’evento in cui sono stati presentati i tre nuovi monopattini elettrici, l’azienda cinese ha presentato anche la Mi Band 5, activity tracker di cui oramai si sapeva quasi tutto, tranne due informazioni ritenute fondamentali dagli appassionati: la presenza del NFC e il prezzo. La presentazione ci svela anche queste due caratteristiche: il modulo NFC non è presente, mentre il prezzo è di 39,99 euro, che rende la smart band una delle più convenienti presenti sul mercato.

Quindi una buona e una cattiva notizia per gli utenti: la presenza del NFC per i pagamenti contactless era ritenuta importante per permettere al dispositivo un ulteriore passo in avanti rispetto ai modelli precedenti. Probabilmente ancora non c’è stato un accordo con i vari gestori delle carte di credito per implementare la funzionalità anche nella Mi Band 5 che arriverà in Europa. Per il resto è stato confermato tutto, dallo schermo più grande fino a un sensore cardio ancora più preciso rispetto al passato.

Mi Band 5, le caratteristiche

Lo schermo della Mi Band 5 è una delle novità più interessanti della scheda tecnica: è grande 1,1 pollici, è interamente a colori e permette di scegliere tra oltre 60 watch face. Miglioramenti anche per quanto riguarda il rilevamento delle attività fisiche. Come annunciato nei mesi precedenti, è stato integrato il sistema PIA (Personal Activity Intelligence) che analizza l’attività fisica della persona e fornisce dei dati precisi e puntuali sull’app. In totale gli sport che possono essere monitorati sono undici.

Presente il Bluetooth 5.0, ma sono assenti, oltre al NFC, anche il GPS e il Wi-Fi. Sul fronte della ricarica è stato aggiunto un nuovo sistema di ricarica magnetica molto più semplice da utilizzare rispetto a quelli del passato.

Mi Band 5, prezzo e caratteristiche

La smart band può essere acquistata dal 16 luglio nei Mi Store a un prezzo di 39,99 euro. Per le prime 24 ore chi l’acquista online avrà uno sconto di cinque euro fino a esaurimento scorte.